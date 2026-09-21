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鍘美藝術節辦桌菜色浮誇！台南人吃完傻眼：難吃到驚艷

水果禮盒疑臭酸爆食安問題！主辦緊急送驗宣布停止提供

▲多名民眾反映水果禮盒出現臭酸味，甚至有人聲稱食用後上吐下瀉就醫，主辦單位已要求外燴團隊釐清並送驗，檢驗結果尚待公布。（圖／翻攝自Threads@zhamay.team）

台南鍘美藝術節首場「辦桌觀戲日」250桌20日晚間開席，卻在活動後掀起餐點品質爭議。雖然整桌包含佛跳牆、石斑魚、帝王蟹到龍蝦三明治等浮誇菜色，不過卻不少人抱怨部分菜色口味不佳，有民眾批評炸湯圓冷掉、封肉過硬、米糕未熟，魚與龍蝦三明治也不合口味。更引發關注的是水果禮盒疑似變質，有人吃完確診食物中毒，主辦單位也緊急出面道歉，並要求外燴團隊釐清並送驗，在結果出爐前暫停提供同批、同款水果盒。台南鍘美藝術節20日迎來首場「辦桌觀戲日」，澎湃菜色包括佛跳牆、蒸石斑、芝士焗烤帝王蟹、櫻花蝦荷香米糕、封肉、美式豬肋排、龍蝦三明治等，整體規模相當盛大浮誇。但是，不少實際用餐民眾卻對餐點品質不滿意。有網友直言，自己身為台南人，認為這是吃過最難吃的辦桌之一，甚至表示飲料供應跟不上人數，炸湯圓早早放在桌上，等賓客入席時已經冷掉，除了石斑魚之外，其他餐點幾乎都不符合期待。還有網友指出，魚與龍蝦三明治是整桌最讓他失望的菜色，龍蝦三明治若不說名稱，甚至難以辨認究竟吃的是什麼；看到龍蝦頭還有黑色部分，質疑使用的是冷凍食材。石斑魚則被認為過度做成創意料理，導致魚肉口感糊軟。帝王蟹腳也被批評肉量不多，吃到的主要是美乃滋味道，同行從台北南下的朋友同樣感到失望。其他用餐者也留言，「口味也很驚艷….難吃到驚艷…」、「我對桌友感到抱歉，平常的台南辦桌真的不是這樣的」、「真的不好吃，豬肋排我第一次吃到豬腥味這麼重的欸」、「很難吃是真的，但是玩得開心也是真的」。不過，網路上的評價並非一面倒，也有民眾替餐點緩頰，「有烏魚子、石斑、帝王蟹、肋排、扇貝、龍蝦，有很差嗎？你吃米不知米價喔，你來辦一桌大家聞香一下」、「蛤我覺得超級好吃欸⋯而且東西也新鮮」、「對不起我台北人覺得肋排滿好吃的，整體會覺得好吃但沒有到驚艷這樣」。也有人推測，一次供應250桌的規模，若是由單一外燴團隊同時處理大量餐點，品質確實較難維持一致，「一路看下來感覺是一家外燴要出250桌真的太硬，很難顧好品質，分成兩家來做應該會好很多。」除了菜色口味爭議，活動結束後更出現食安疑慮。有民眾表示，收到的水果禮盒疑似已經臭酸，裡面的藍莓塔、紅龍果等食物出現變質情況，甚至有人聲稱食用後上吐下瀉，需要到醫院打點滴，並表示經醫院診斷為食物中毒。相關貼文曝光後，引發更多人分享自身狀況，「剛剛吃了藍莓水果塔，目前肚子不太舒服…希望明天團隊能注意一下新鮮度」、「一打開濃濃的發酵味」、「我們也吃到臭酸的水果，但可能胃比較強大目前沒事」、「天氣熱，總數量多，操作時間就長，要吃之前聞一下，工作人員跟賓客都辛苦了」。針對水果禮盒相關反映，主辦單位表示，昨晚陸續接獲部分民眾反映後，已第一時間與外燴團隊開會，要求進一步釐清狀況並安排送驗。主辦單位指出，基於食品安全考量，在原因尚未確認前，今日將先停止提供同批、同款水果盒，並改以其他點心替代。目前檢驗結果尚未出爐，後續若有進一步消息，將再向外界說明。主辦單位也提醒，若民眾手上仍持有水果盒，現階段請先不要繼續食用；若食用後出現身體不適，應立即就醫並保留相關單據，再私訊官方帳號，以便後續聯繫處理。主辦單位強調，後續將持續追蹤整起事件，不會僅交由外燴團隊處理後就結束。