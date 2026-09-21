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盧秀燕：卸任前完成承諾 持續捍衛中部民眾呼吸權

行政院17日核發台中火力發電廠拆除2部老舊燃煤機組許可，台中市政府上週六上午收到紙本公文後，隨即履行市長盧秀燕「收到紙本公文即發證」的承諾，核發中火燃氣機組固定污染源操作許可證。盧秀燕今（21）日強調，這是改善空污的「最後一哩路」，當初她對中部地區民眾的承諾，如今已經做到。台中市政府發布新聞稿表示，雖然19日是假日，但環保局上午10時44分接獲公文後，隨即核發中火燃氣機組固定污染源操作許可證，除創下中華民國首例，許可證也特別加註相關要求，明定中火須優先調度燃氣發電，並採取一切可行措施，降低燃煤機組運轉及用煤量，以減輕空氣污染。盧秀燕上午前往台中市議會備詢前接受媒體訪問表示，改善空氣品質一直是她執政期間最重要的市政目標之一，最後一哩路就是中火減煤、拆煤。她強調，當初對中部地區民眾許下的承諾，如今已經實現，因此即使在假日收到公文，市府「一秒都不敢耽誤」，當天就核發燃氣機組操作許可證。盧秀燕表示，很高興能在卸任前3個多月，完成改善空污的最後一哩路，兌現對民眾的承諾，守護人民健康、還給中部地區一片藍天。她強調，未來市府仍會持續努力，捍衛民眾的呼吸權與天空，守護市民健康。