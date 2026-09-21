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▲杜詩梅（如圖）近年轉往自媒體，透過拍片分享花蓮美食、住宿，持續推廣花蓮在地好店。（圖／杜詩梅臉書）

校園喜劇代表《麻辣鮮師》，曾讓眾多年輕偶像就此崛起，其中飾演「陸小曼」一角的杜詩梅，2018年再婚小12歲老公莊植蘢後，便成為「花蓮媳婦」，將生活與事業重心依然深耕於花蓮。過去，杜詩梅曾有段短命婚，指出因潛水教練前夫脾氣暴躁、情緒不穩，吵架時曾作勢打她，讓她飽受精神壓力與家暴陰影，最後婚姻僅2年多便告吹。杜詩梅因演出《麻辣鮮師》走紅，活潑可愛形象深植人心，並陸續參與《敗犬女王》、《新兵日記》、《機智校園生活》等戲劇。曾有兩段婚姻的她，2008年與交往半年的潛水教練結婚，然而婚後卻因對方脾氣暴躁、吵架時曾作勢打她等，讓她受不了精神折磨，最後於2011年宣布離婚，杜詩梅也坦言因遠距離加上缺乏溝通，兩人相處無法磨合才導致婚姻破局。2018年，杜詩梅決定與「花蓮林俊傑」莊植蘢再婚，婚後將生活、事業重心轉往花蓮，夫妻倆共同經營餐廳「梅蘢鎮」，不過因租約將於今年底到期，加上已規劃下一步，決定結束營業，杜詩梅也透露未來發展住宿與餐飲事業，甚至被民眾拱選里長，對此她透露還沒有這般宏願，「我真正想做的是走訪花蓮的大街小巷，給所有不向委靡不振大環境低頭的老闆們帶來一點歡樂、加油。」之後也開始北上接工作、演舞台劇。而50歲的她，日前因受子宮肌瘤所苦切除子宮，杜詩梅在8年前一度懷上同卵雙胞胎，但僅8週小產，如今已沒有計畫再生小孩，才決定與醫生討論後切除子宮。近期，杜詩梅則轉往自媒體，透過拍片分享花蓮美食、住宿，持續推廣花蓮在地好店。