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颱風出勤風險高 計程車公會：盼讓駕駛有合理收入

現行計程車費率實施超過3年未調整，而台北市計程車客運商業同業公會指出，這段期間的營運成本持續變化，盼起跳價可調整至110元、夜間加成調至30元、颱風豪雨加價若政府宣布全區停止上班上課，每趟次加收50元。公會表示，盼符合實際需求的制度，讓駕駛能有合理收入、產業持續。公會提到，近年持續關注計程車營運環境、了解第一線實際營運所面臨的壓力，現行計程車費率自2023年調整後，至今已實施超過3年，這段期間車輛、保險、維修、能源及人力等營運成本都持續變化。台北市與新北市的「計程車運價審議委員會」第2屆第1次會議則在今年9月16日召開，公工會提案異動項目包括啟程運價調至110元、延滯時間計算基準為45秒、夜間加成金額調整到30元、若遇到颱風豪雨，政府宣布全天全區停止上班時，每趟次加收50元。春節加價時段則以國定春節連假起始日，往前加5天至春節連假最後一日止，加價金額為50元。公會表示，「不是為了漲價而漲價」，是希望讓運價合理反映實際營運成本，因此包括基本起程費率、塞車、等待時間的合理計價、夜間及特殊節日服務成本、續程費率維持穩定及未來建立定期檢討機制，都是持續關注的。公會提到，此次特別提出「颱風豪雨期間加收50元」的訴求，因應颱風、豪雨期間，道路風險提高、行車更加辛苦，但仍有許多駕駛選擇出勤，持續服務市民，不只是費率調整，更是對第一線駕駛在特殊天候下堅守崗位的一份體恤與支持。公會強調，從現在的營運成本，到未來產業的永續發展，盼能符合實際需求的制度，讓駕駛有合理收入、產業能永續、市民也能享有穩定的計程車公共運輸服務。