中秋連假天氣將出現變數，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，中秋連假前天氣穩定，不過菲律賓東方有熱帶擾動發展，最快周三、周四（9月23日至9月24日）可能增強為今年第25號颱風「舒力基」，周末（9月26日至9月27日）逐漸靠近台灣東南方海域，未來太平洋高壓型態變化，將決定舒力基颱風路徑，目前仍存在高度不確定性，中秋連假後半段要特別注意天氣。
舒力基颱風路徑「大分歧」！周末恐靠近台灣
吳聖宇說明，杜鵑颱風北上影響日本後，太平洋高壓增強西伸，因此舒力基颱風若生成，將大致朝向西北西移動，周六、周日逐漸靠近台灣東南方海域，此時太平洋高壓有機會略為東退，舒力基颱風本身也可能造成高壓型態調整，因此系集預報顯示，路徑出現明顯的分歧。
吳聖宇提及，如果高壓順利東退，舒力基颱風可能提早北轉，跟台灣擦身而過，但若高壓東退不明顯，舒力基颱風可能減速、打轉後，再往西朝向台灣，「這代表從周日開始到下周初」，台灣天氣變動度相當大，完全要看舒力基颱風的動態而定，由於屆時也是中秋連續假期的後半段，對民眾的活動行程安排影響可能會非常大。
連假前天氣穩定 午後南部注意降雨
吳聖宇提及，今天至周三，台灣整體水氣不多，但大氣仍較不穩定，南投、嘉義以南山區午後熱對流發展較旺，局部可能出現較大雨勢，甚至因海陸風環流延續至晚間或隔日清晨，北部、雲林以北、東半部則多雲到晴，氣溫方面，北部、東半部高溫約29至31度，中南部31至33度，局部仍可達35度。
周四至周六（9月24日至9月26日）高空冷心低壓逐漸西離，風向也將由偏北、東北風轉為偏東風，天氣相對穩定，但東半部水氣增加，迎風面有局部短暫陣雨，西半部山區午後仍可能出現熱對流降雨，中秋連假前兩天、包含中秋當天，整體天氣預期仍不錯，晚間各地看到月亮的機會較高。
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳聖宇說明，杜鵑颱風北上影響日本後，太平洋高壓增強西伸，因此舒力基颱風若生成，將大致朝向西北西移動，周六、周日逐漸靠近台灣東南方海域，此時太平洋高壓有機會略為東退，舒力基颱風本身也可能造成高壓型態調整，因此系集預報顯示，路徑出現明顯的分歧。
吳聖宇提及，如果高壓順利東退，舒力基颱風可能提早北轉，跟台灣擦身而過，但若高壓東退不明顯，舒力基颱風可能減速、打轉後，再往西朝向台灣，「這代表從周日開始到下周初」，台灣天氣變動度相當大，完全要看舒力基颱風的動態而定，由於屆時也是中秋連續假期的後半段，對民眾的活動行程安排影響可能會非常大。
吳聖宇提及，今天至周三，台灣整體水氣不多，但大氣仍較不穩定，南投、嘉義以南山區午後熱對流發展較旺，局部可能出現較大雨勢，甚至因海陸風環流延續至晚間或隔日清晨，北部、雲林以北、東半部則多雲到晴，氣溫方面，北部、東半部高溫約29至31度，中南部31至33度，局部仍可達35度。
周四至周六（9月24日至9月26日）高空冷心低壓逐漸西離，風向也將由偏北、東北風轉為偏東風，天氣相對穩定，但東半部水氣增加，迎風面有局部短暫陣雨，西半部山區午後仍可能出現熱對流降雨，中秋連假前兩天、包含中秋當天，整體天氣預期仍不錯，晚間各地看到月亮的機會較高。