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▲池昌旭、Nana拍床戲時幾乎全裸入鏡，Nana還正面露點，突破尺度演出讓粉絲全看呆。（圖／翻攝自Netflix）

韓劇《挑情醜聞》由孫藝真、池昌旭、Nana主演，在18日播出後，火速引發熱議。最備受矚目的就是Nana全裸露點與池昌旭的床戲，超大尺度讓外界全看傻眼。事實上，為劇犧牲的Nana並不是演員出身，而是以女團After School出道，還加入小分隊橙子焦糖，高冷與搞怪的反差模樣深受粉絲喜愛。其中，她深邃的五官還讓她自從2013年開始，就成為美國網站TC Candler的「全球百大美女（100 Most Beautiful Faces）」榜單常客，還在2014年、2015年兩度奪冠，美貌迷翻大批粉絲。Nana本名林珍兒，她在2009年曾參加亞洲超級模特兒大賽，並於同年以第3期成員身分加入女團After School出道，金色齊瀏海、煙燻妝與中性打扮，給人一種神祕又冷豔的感覺。而在隔年，她與Raina、Lizzy組成子團橙子焦糖，跟主要團體完全不同的可愛、撒嬌、搞怪風格，與多變的舞台服裝，火速受到外界矚目，橙子焦糖也被稱為是偶像圈中最成功的子團體之一。由於Nana的高挑身材與氣質，她也常常獨自受邀的日本大型時裝周走秀，還曾擔任日本時尚趨勢和走秀節目《Tokyo Brandnew Girls》的固定主持人之一，之後也參與過多個綜藝，展現與舞台上的不同個性。而在2014年，Nana首度拍戲，出演中國電視劇《相愛穿梭千年》，正式以演員出道，之後還出演中國電影《杜拉拉追婚記》。2016年，她回到韓國出演韓劇，曾演過《傲骨賢妻》、《Kill It》、《假面女郎》、電影《局中局》等，演技不斷進步。而今年，Nana更是大突破，在《挑情醜聞》中飾演寡婦「安熙妍」，原本是名失去丈夫後過著守貞生活的堅毅女子，但最後卻不敵池昌旭飾演的花花公子「趙元」誘惑，與他發生關係。兩人在第7集中上演長達4分多鐘的床戲，Nana不僅幾乎全裸的正面露點，還整個背部連屁股都被看光，雖然不知是否是有後製或是替身拍攝，但超大尺度還是震驚大批粉絲。除了演員與演技方面外，Nana的美貌也備受矚目，她在2013年首次入選TC Candler的「全球百大美女」榜單，就獲得了第2名的超狂成績。不料在隔年與2015年，她竟一舉拿下兩次冠軍，超強美貌迷翻全世界。而近年雖然沒有再奪冠，但Nana還是都有保持在前20名，人氣依然非常高。