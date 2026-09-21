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鬍鬚張遭抵制 沈伯洋緩頰：商家支持誰是個人自由

鬍鬚張董事長張永昌兒子張耀升日前出席台北市長蔣萬安造勢活動，表態力挺引發部分網友揚言抵制。對此民進黨台北市長參選人沈伯洋今（21）日表示，鬍鬚張蠻好吃的，自己也很常吃，再次重申基本的紅線不要去踩，像是人身攻擊或去洗google評論，民主社會表達自己的意見是自由。被記者追問是否帶團隊去用餐？沈伯洋則說，「我們的口袋名單現在有點長，但會想辦法來做」。對於部分網友揚言抵制鬍鬚張，沈伯洋表示，鬍鬚張蠻好吃的，自己也很常吃，而商家要支持誰都是商家的自由，個人要支持誰也都是個人的自由，大家在茶餘飯後要討論什麼話題，那也是大家的自由。沈伯洋重申，大家記得一些紅線大家不要去踩，比如說不要去Google洗評論、不要人身攻擊、不要造謠，這都是一些基本的紅線大家不要做，民主社會大家想做什麼、想講什麼，那是大家的自由，既然是市長選舉，那就回歸市政討論。記者追問是否帶團隊去？沈伯洋則說，我們的口袋名單現在有點長，尤其是在振興商圈的整個過程，會一直跟大家介紹台北的美食，「但會想辦法來做」。