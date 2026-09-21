我是廣告 請繼續往下閱讀

燒肉SMILE三重店恐怖大火！顧客爆料：危險醬汁早提醒過

他們表示最近他們換一種燒肉醬汁，那個醬汁裡面有加油，所以很容易燒起來，醬汁掉下去溝槽，就算關掉火他還是會一直燒

顧客公認燒肉SMILE火太大反應沒用！起火原因需進一步釐清

▲消防員目前初步勘查確認起火點為店內鍋子，至於詳細起火原因及確切肇因，仍待火災調查科進一步鑑識釐清。（圖/警方提供）

新北市三重區重新路二段一間燒肉SMILE昨天晚間8時發生火警，二樓顧客因為火勢以及濃煙受困，沒辦法往一樓逃生，不少人從二樓跳下逃出，總計造成9人受傷送醫，驚悚畫面也隨即在社群曝光。就有曾到店消費顧客爆料，過去去用餐時就發現爐火的火勢非常大，後來詢問店員甚至提到他們最近更換新款燒肉醬汁，透露醬汁裡面有加油，所以更容易燒起來，沒想到如今發生火警，到底是爐火火勢控管有問題還是醬汁推波助瀾，有待進一步釐清。新北市三重區重新路二段一間「燒肉SMILE」20日晚間發生火警，有在二樓馬上逃生的民眾在樓下拍下驚悚畫面，濃煙四處亂竄，有用餐客人因為濃煙受困，不得已只好從2樓一躍而下逃生，影片在社群上瘋傳。就有曾到店消費的顧客爆料：「我們昨天去吃一間燒肉SMILE的時候，他的爐火就一直超大，最後把瓦斯關掉火還是一直燒，結果叫來店員問怎麼回事，，有好幾次差點燒起來，沒想到馬上就發生這種事，好可怕。」許多曾經到燒肉SMILE用餐的客人也非常感同身受表示：、「之前就看過火太大差點燒起來的狀況，到現在發生事情了才要檢討，之前反應火太大好幾次沒想到還是沒改」。而初步了解，店內一桌鍋子突然起火，火勢猛烈並迅速延燒，一樓多數顧客及時逃出，部分二樓顧客則因逃生通道受阻被迫跳樓逃生，消防員目前初步勘查確認起火點為店內鍋子，至於詳細起火原因及確切肇因，仍待火災調查科進一步鑑識釐清。