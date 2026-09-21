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2026年名古屋亞運游泳項目昨（20）日於東京水上運動中心正式點燃戰火，中國游泳代表隊首日便展現壓倒性的團隊實力，在當日的決賽7個項目中強勢斬獲6金1銀2銅，並一舉打破4項大會紀錄。其中，年僅13歲的超新星于子迪在女子200公尺蝶式橫空出世，以破賽會紀錄之姿摘下生涯首座大賽金牌，成為全場最大驚喜。下個月才滿14歲的于子迪，本次破例被徵召出戰亞運。在女子200公尺蝶式決賽中，她繳出2分05秒08的驚人成績飆破大會紀錄，將名將張雨霏先前締造的2分05秒57推進了0.49秒，幫助中國隊實現該項目亞運五連霸，隊友常墨涵則以2分08秒44收穫銀牌。身為世錦賽史上最年輕的獎牌得主，于子迪賽後受訪時展現超齡的沉穩：「奪金很激動也很驕傲，但這次表現只能算普普通通，自己其實還能游得更快。」除了于子迪的驚艷表現，中國泳隊多位名將也順利完成衛冕。女子50公尺蛙式決賽中，唐錢婷游出29秒45刷新大會紀錄奪冠，距離個人保持的亞洲紀錄僅差0.01秒。男子100公尺仰式決賽，31歲老將徐嘉余以51秒98成功衛冕，將個人保持的大會紀錄再推進0.04秒，完成該項目3連霸，收下個人亞運生涯第12金。男子100公尺自由式決賽上演逆轉戲碼，衛冕冠軍潘展樂在最後50公尺發力衝刺，以47秒61、僅0.04秒的微幅優勢奪金。李冰潔則在女子1500公尺自由式以15分53秒52的成績輕鬆衛冕。最後是壓軸登場的女子4x100公尺自由式接力，由余依婷、張雨霏、程玉潔與吳卿風組成的中國隊以3分33秒10刷新賽會紀錄，順利蟬聯金牌。第五度踏上亞運賽場的32歲老將汪順，在男子200公尺個人混合式決賽中以1分57秒14摘下銅牌。賽後他表示自己已經全力以赴，並笑稱能回到東京奧運的場館比賽，彌補了5年前沒有觀眾的遺憾。今日游泳賽場將繼續決出7面金牌，徐嘉余將衝擊男子50公尺仰式金牌，覃海洋則會在男子100公尺蛙式正面對決東道主日本好手，于子迪也將與余依婷在女子200公尺個人混合式再次同場較勁。