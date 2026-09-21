2026愛知・名古屋亞運棒球台韓大戰今（21）日登場，韓國隊又一次在預賽階段碰上中華隊。巧合的是，韓國近2屆亞運預賽面對中華隊都吞敗，2018雅加達以1：2落敗，2023杭州更遭4：0完封，但兩屆最後卻都一路挺進並奪下金牌。中華隊近年確實在亞運預賽握有對戰優勢，但韓國即使早早跌跤，最後仍總能把金牌帶走，成為中華隊最大的遺憾。

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2006杜哈巔峰之作！　擊潰韓國一路5戰全勝不敗奪金

若要梳理台韓亞運長達數十年的宿命恩怨，最輝煌的起點無疑是2006年卡達杜哈亞運。

當年亞運棒球採單循環賽制，不設後續淘汰賽，中華隊展現了隊史最具統治力的攻守水準，一路以5戰全勝橫掃奪冠。在面對強敵韓國一戰中，中華隊靠著郭泓志先發壓制、姜建銘後援3局無失分，以4：2力克韓國；隨後在關鍵戰役靠著林智勝再見安打，以8：7逆轉擊潰日本，以全勝之姿勇奪隊史首面亞運棒球正式金牌。

那面璀璨的金牌，至今仍是中華代表團最後一次站上亞運棒球的最高頒獎台。

2010至2014韓國霸權崛起　一路推進至恐怖4連霸

2006年杜哈的失利，促使韓國棒球展開全面革新與換血。隨後的亞洲棒球版圖逐步被韓國全面接管：他們先後在2010年廣州亞運與2014年仁川亞運強勢登頂，隨後更將連霸勢頭一路延伸至2018年雅加達與2023年杭州，締造了前所未見的「亞運4連霸」王朝。

從歷屆綜合戰績與穩定度來看，全職業明星陣容壓陣的韓國隊，長年皆是亞運棒球賽場上最成功的霸主。在單場決勝中，中華隊並非沒有取勝能力，但若要一路通往最後的金牌，韓國隊永遠是矗立在頒獎台前最難翻越的障礙。

2018與2023的劇本重演：預賽完勝對手、卻遺憾錯失金牌

回顧近兩屆的交鋒過程，劇情的跌宕起伏更令人遺憾。2018年雅加達亞運，由宣銅烈執掌的韓國代表隊集結了朴炳鎬、金賢洙、梁玹種等KBO一線戰力，志在輕鬆衛冕；反觀中華隊則以業餘社會隊選手為骨幹。未料首局中華隊便靠姜建銘三壘安打與林加祐兩分砲打響第一槍，合庫王牌吳昇峰主投5局僅失1分，中華隊以2：1爆冷扳倒職業明星軍。

那一敗讓韓國背負敗績進入超級循環賽，但他們迅速止血重整，最終在金牌戰以3：0完封日本摘冠。

到了2023年杭州亞運，劇本幾乎如出一轍。預賽中，中華隊在林昱珉先發6局無失分帶領下，搭配古林睿煬與劉致榮接力壓制，以4：0完封韓國。然而到了金牌戰，韓國隊再度推出新生代王牌文東珠，文東珠繳出6局無失分飆7K的宰制內容，中華隊打線全場受制，最終以0：2吞敗。

▲中華隊在2006年杜哈亞運以5戰全勝奪金，至今已整整相隔20年，本屆全隊誓言重返亞洲最高頒獎台。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲中華隊在2006年杜哈亞運以5戰全勝奪金，至今已整整相隔20年，本屆全隊誓言重返亞洲最高頒獎台。（圖／特派記者葉政勳攝）
韓國全力打破預賽魔咒！　中華隊的真正終點在金牌戰

對於韓國選手而言，本屆賽會背負著守護「亞運5連霸」霸業與兵役解套的重壓。連續兩屆亞運都在預賽栽在台灣手中，早已讓韓國媒體將中華隊列為奪金路上的「頭號假想敵」；首戰直接推派身價最高的郭彬掛帥，反映出韓國隊亟欲在開局便打破「預賽魔咒」的強烈企圖心。

中華隊這邊，預賽連兩屆撂倒韓國，當然證明亞運場上的韓國不是打不贏。但2018和2023的結局也擺在眼前：預賽贏韓國，真的只算完成一半的任務，能不能把這股氣勢一路帶進超級循環賽和決賽，攸關能否拿下自2006年杜哈亞運以來、睽違20年的首面金牌。

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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...