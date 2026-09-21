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若要梳理台韓亞運長達數十年的宿命恩怨，最輝煌的起點無疑是2006年卡達杜哈亞運。
當年亞運棒球採單循環賽制，不設後續淘汰賽，中華隊展現了隊史最具統治力的攻守水準，一路以5戰全勝橫掃奪冠。在面對強敵韓國一戰中，中華隊靠著郭泓志先發壓制、姜建銘後援3局無失分，以4：2力克韓國；隨後在關鍵戰役靠著林智勝再見安打，以8：7逆轉擊潰日本，以全勝之姿勇奪隊史首面亞運棒球正式金牌。
那面璀璨的金牌，至今仍是中華代表團最後一次站上亞運棒球的最高頒獎台。
2006年杜哈的失利，促使韓國棒球展開全面革新與換血。隨後的亞洲棒球版圖逐步被韓國全面接管：他們先後在2010年廣州亞運與2014年仁川亞運強勢登頂，隨後更將連霸勢頭一路延伸至2018年雅加達與2023年杭州，締造了前所未見的「亞運4連霸」王朝。
從歷屆綜合戰績與穩定度來看，全職業明星陣容壓陣的韓國隊，長年皆是亞運棒球賽場上最成功的霸主。在單場決勝中，中華隊並非沒有取勝能力，但若要一路通往最後的金牌，韓國隊永遠是矗立在頒獎台前最難翻越的障礙。
2018與2023的劇本重演：預賽完勝對手、卻遺憾錯失金牌
回顧近兩屆的交鋒過程，劇情的跌宕起伏更令人遺憾。2018年雅加達亞運，由宣銅烈執掌的韓國代表隊集結了朴炳鎬、金賢洙、梁玹種等KBO一線戰力，志在輕鬆衛冕；反觀中華隊則以業餘社會隊選手為骨幹。未料首局中華隊便靠姜建銘三壘安打與林加祐兩分砲打響第一槍，合庫王牌吳昇峰主投5局僅失1分，中華隊以2：1爆冷扳倒職業明星軍。
那一敗讓韓國背負敗績進入超級循環賽，但他們迅速止血重整，最終在金牌戰以3：0完封日本摘冠。
到了2023年杭州亞運，劇本幾乎如出一轍。預賽中，中華隊在林昱珉先發6局無失分帶領下，搭配古林睿煬與劉致榮接力壓制，以4：0完封韓國。然而到了金牌戰，韓國隊再度推出新生代王牌文東珠，文東珠繳出6局無失分飆7K的宰制內容，中華隊打線全場受制，最終以0：2吞敗。
對於韓國選手而言，本屆賽會背負著守護「亞運5連霸」霸業與兵役解套的重壓。連續兩屆亞運都在預賽栽在台灣手中，早已讓韓國媒體將中華隊列為奪金路上的「頭號假想敵」；首戰直接推派身價最高的郭彬掛帥，反映出韓國隊亟欲在開局便打破「預賽魔咒」的強烈企圖心。
中華隊這邊，預賽連兩屆撂倒韓國，當然證明亞運場上的韓國不是打不贏。但2018和2023的結局也擺在眼前：預賽贏韓國，真的只算完成一半的任務，能不能把這股氣勢一路帶進超級循環賽和決賽，攸關能否拿下自2006年杜哈亞運以來、睽違20年的首面金牌。
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