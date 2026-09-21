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GD權志龍小卡特餐來了！共3款卡面一次收

▲韓式辣醬鷄腿經典套餐195元；韓式辣醬四盎司牛肉堡經典套餐195元。（圖／麥當勞提供）

▲麥當勞「代言人小卡特餐」 9月23日起開跑。（圖／麥當勞提供）

加16元升級泡菜搖搖薯條！煙燻起司醬回歸

全套必收！台灣麥當勞推出PEACEMINUSONE周邊

▲PEACEMINUSONE周邊9月30日起限量登場。（圖／麥當勞提供）

不包含Happy Meal。

▲買套餐可用299元加購復古帽、499元加購托特包、239元加購金屬小徽章3入。（圖／麥當勞提供）

GD粉準備吃爆！台灣麥當勞宣布，；9月30日起再加碼PEACEMINUSONE三款限定周邊，包括聯名復古帽、托特包、金屬小徽章，買套餐就能用最低239元加購。麥當勞也同步推出全新韓式辣醬鷄腿堡、韓式辣醬四盎司牛肉堡，新品、活動方式一次看。麥當勞在亞洲13個市場陸續展開G-DRAGON企劃，台灣麥當勞也開賣韓國麥當勞商品，9月23日起至10月20日（或售完為止）推出全新「韓式辣醬鷄腿堡」，單點125元、經典套餐195元；以及「韓式辣醬四盎司牛肉堡」，單點125元、經典套餐195元。9月23日起至10月20日（或售完為止）推出限量「代言人小卡特餐」，買「正宗韓式辣醬鷄腿堡代言人小卡特餐」、「10塊麥克鷄塊（原味／辣味）代言人小卡特餐」或「代言人小卡分享盒」，即可獲得限量代言人小卡1組（含3款卡面），一次收集G-DRAGON與麥當勞的三連拍。自9月23日上午10:30 起至10月20日（或售完為止）。麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、得來速、手機點餐、歡樂送、第三方外送平台販售ㄖ。售價294元，包含1份正宗韓式辣醬鷄腿堡、1包中薯、1杯38元飲品以及代言人小卡乙組（含3款小卡）。售價278元，包含10塊麥克鷄塊（原味／辣味）1份、1包中薯、1杯38元飲品以及代言人小卡乙組（含3款小卡）。售價440元，包含1份正宗韓式辣醬鷄腿堡、20塊麥克鷄塊、1包大薯以及代言人小卡乙組（含3款小卡）。台灣麥當勞9月23日起更全新推出「韓式泡菜搖搖薯條」69元、「韓式蜜柚氣泡飲」50元，廣受消費者喜愛的「煙燻起司風味醬」也再度回歸。泡菜搖搖薯條除單點外，主餐搭配經典配餐加16元選大薯，亦可免費升級搖搖薯條。台灣麥當勞自9月30日起推出 PEACEMINUSONE 三款限定周邊，凡購買任一套餐即可加價購買一款。 三款限定周邊包括「限定復古帽」、設計融合麥當勞金色拱門與PEACEMINUSONE 經典標誌的「聯名托特包」，以及收錄愛心圖騰、經典雛菊與麥當勞薯條元素的「金屬小徽章」。自9月30日10:30 起至10月20日（或售完為止），共推出三款限量周邊。餐廳櫃檯、自助點餐機與得來速，各餐廳得依現場營運狀況，調整商品販售平台。周邊不可單買，每個套餐限加購1個周邊，每單限4個套餐加購，若每單超過4個套餐加購周邊，餐廳有權力進行退單。買任一套餐加299元買任一套餐加499元買任一套餐加239元「套餐」指超值全餐、早餐套餐、麥當勞分享盒，