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Converse認錯道歉：理解為何令人深感不安

另一廣告也被翻出 「樹上掛鞋」再遭質疑

美國議員轟「三K黨不是美學」 要求公開審核流程

韓國人氣女團aespa成員Karina近日為美國知名球鞋品牌Converse拍攝廣告，卻意外捲入爭議！該廣告曝光之後，不少人看見畫面中的光影，聯想到美國白人至上主義組織「三K黨」（Ku Klux Klan，KKK）的尖頭白色罩袍，懸掛的球鞋更被聯想到美國歷史上針對黑人的私刑場景。面對批評聲浪，Converse已撤下照片並公開致歉，承認製作上不妥，並將廣告全面下架。綜合美聯社、英國廣播公司（BBC）等外媒報導，爭議照片是Converse最新球鞋宣傳活動的一部分，由Karina擔任主角，相關系列自8月27日起在全球推出。照片中，Karina身穿長及小腿的白色裙裝，站在星形聚光燈下，手中則垂掛著一雙黑色高筒球鞋。然而照片曝光後，特殊的燈光與構圖迅速引發爭議。部分網友指出，Karina身後光線形成的白色尖角輪廓，乍看之下類似三K黨極具辨識度的尖頭白色罩袍；也有人認為，照片中懸掛在半空的球鞋及整體構圖，容易讓人聯想到遭吊死者的雙腳，進而觸及美國歷史上針對非裔族群的私刑暴力。隨著爭議擴大，Converse於18日撤下相關廣告，並公開發表道歉聲明。Converse表示，「我們很抱歉。我們理解為什麼這張圖像令人深感不安，也承認我們做錯了。」除了已從品牌社群平台刪除照片，也正著手將圖片從其他刊登管道移除，並強調「這種事情不應該發生，我們會做得更好。」不過，Converse目前尚未進一步公布內部廣告審核流程出了什麼問題，也沒有說明將採取哪些具體措施，防止類似爭議再次發生。Karina廣告引發討論後，另一張Converse過去的宣傳照也被網友重新翻出。該照片來自另一項Converse x Palmes合作企劃，宣傳Jack Purcell PDM系列，可以看到模特兒利用木梯取得掛在樹枝上的球鞋。這張照片先前曾由Converse馬來西亞發布。在美國歷史脈絡中，「私刑吊死」（lynching）並非一般意義上的「上吊」，而是指群眾或私刑者未經合法司法程序處決他人的種族暴力行為。19世紀末至20世紀期間，大量非裔人士在未經正常審訊的情況下遭白人暴徒私刑殺害，其中將受害者吊死在樹上是最令人恐懼的歷史圖像。這些私刑甚至常被刻意公開進行，旨在恫嚇整個非裔社群。時至今日，「繩索、樹木、懸吊人體」等元素對許多美國非裔人士而言，仍會勾起這段極具創傷的歷史記憶。因此部分網友同樣認為，「樹上懸掛物體」搭配人物與梯子的構圖容易令人產生負面聯想，使原本針對Karina廣告的爭議進一步擴大。路易斯安那州民主黨籍聯邦眾議員卡特（Troy Carter）也公開批評相關廣告，直言「私刑不是創意概念，三K黨也不是一種美學」。卡特認為，單純刪除照片並發布道歉聲明不足以回應爭議，要求Converse及母公司Nike說明相關廣告究竟如何通過內部審核，包括由誰提出創意、誰批准發布，以及廣告製作與決策過程中是否充分考量可能引發的種族歷史聯想。部分消費者的抵制情緒也開始升高，有長期顧客在社群平台上傳丟棄甚至焚燒Converse球鞋的影片，要求品牌進一步說明責任歸屬。Converse創立於20世紀初的美國麻薩諸塞州，旗下Chuck Taylor系列自1917年進入美國籃球場後逐漸成為品牌代表性鞋款，並於2003年被Nike收購。Converse這次爭議對母公司Nike再添壓力。Nike股價已逼近12年低點，同時面臨中國市場銷售放緩、競爭品牌追趕，消費者抱怨缺乏新意，以及廣告意識形態過度迎合左派等問題，近日更被剔除出標普100指數成分股。