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玉女歌手侯湘婷以〈秋天別來〉、〈曖昧〉等歌曲紅遍90年代，婚後成為賢妻良母，淡出演藝圈19年的她，去年當選兒女就讀的台中市南屯國小家長會長，更被捕捉到開學日現身校門口迎接學童和家長，相當親民。近日南屯國小貼出公告，宣布侯湘婷眾望所歸連任家長會長，而網友也留言驚呼：「怎麼還是這麼漂亮」、「原來我小時候追的歌手在這裡，我是如此愛你。」日前學校開學日，侯湘婷被目擊以家長會長的身分現身校門口，露出甜美笑容一一跟學童和家長們打招呼，互動十分親切。只見44歲的她狀態依舊清新，凍齡美貌瞬間成為焦點，也勾起許多7、8年級生的青春回憶。近日，南屯國小則貼出公告，宣布侯湘婷眾望所歸連任家長會長，海報更寫道：「續寫愛與陪伴，共同守護孩子的未來。」貼文一出讓許多網友紛紛留言祝賀，表示：「恭喜美少女湘婷會長，連任家長會長」、「剛好小學生的父母都生在侯湘婷這年代~」、「南小有湘婷會長真幸福」、「哇，當年最紅的玉女歌手」、「可以點播一首秋天別來嗎」、「開會會先來一曲嗎？」、「怎麼還是這麼漂亮」、「原來我小時候追的歌手在這裡，我是如此愛你。」侯湘婷過去因手機廣告打開知名度，1999年8月發行首張個人專輯《你愛我嗎？》正式進軍歌壇，主打歌〈秋天別來〉、〈為你流的淚〉紅遍大街小巷，2007年她逐漸淡出螢光幕，赴美進修設計課程，並遇上現在的老公、捷安特董事長劉金標的外孫楊孟學，兩人結婚至今13年，婚後育有一雙兒女，生活相當幸福。