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高雄市第十選區（前鎮、小港）市議員候選人黃敬雅今（21）日一早，與另外六位跨選區議員候選人齊聚左營巨蛋前的路口，向通勤市民熱情拜票。七人帶著各自選區的期盼，手持七顆「龍珠」完成熱血集結，象徵共同召喚最強神「隆」—高雄市長候選人賴瑞隆，宣示「市長當選、議會過半」，讓高雄繼續進化的決心。黃敬雅表示，今天透早就來到充滿活力的街頭，與張博洋、尹立、蔡秉璁、蘇致榮、林慧欣及陳琳潔等共七位戰友一同向大家問安。看著許多通勤朋友雖然步履匆忙，卻依然不吝給予點頭與微笑，讓團隊感到格外溫暖且踏實。此次七人聯合站路口，巧妙結合了經典動漫《七龍珠》的共鳴點。黃敬雅表示，有看過漫畫的朋友都知道，七顆龍珠聚齊就能召喚神龍，今天特別匯聚七人之力，就是要召喚出能帶領高雄大步向前的市長賴瑞隆。除了為市長候選人助陣，黃敬雅也針對自己的選區，向「神龍」許下具體的施政願望。她強調，未來若順利進入議會，首要目標是為孩子們爭取更安全的通學步道；同時，她將全力推動更完善的托育與長照資源，用實質的政策接住每一個在高雄打拚的年輕家庭。此外，黃敬雅更期盼能加速推動產業與空間的轉型，讓前鎮、小港蛻變成充滿綠意與活力的宜居好所在。面對選戰白熱化，黃敬雅指出，進入最後衝刺期，每一天都在分秒必爭，每一次的握手與宣講，都是在突破自我極限的修練，唯有贏得選戰，才能真正把鄉親的託付化為現實，因此團隊絕對會全力以赴、戰到最後一刻。黃敬雅最後也特別向選民懇託，期盼前鎮、小港的鄉親與全高雄的朋友能將「元氣」借給他們，共同凝聚一發最強的「元氣彈」，在最後倒數的日子裡一起繼續努力加油，迎向最終的勝利。