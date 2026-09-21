超任經典 RPG《四狂神戰記》系列確定回歸！TAITO表示，將把1993年推出的《四狂神戰記》與1995年的前傳《四狂神戰記II》收錄成《四狂神戰記：I＆II》，其中《II》以怪物培育、帶有 Roguelike 概念的「古代洞窟」，以及結合動作、解謎的迷宮探索聞名。合輯預計2027年登上Switch 2、Switch、PS5 及 Steam，並支援繁體中文。
超任經典 RPG 一次收錄！《四狂神戰記II》其實是前傳
TAITO 今（21）日宣布推出《四狂神戰記：I＆II》（Lufia I & II The Sinistrals Saga），將1993年、1995年推出的《四狂神戰記》與《四狂神戰記II》一次收錄。
《四狂神戰記》系列在日本原名《エストポリス伝記》，初代於1993年推出，描述傳說英雄後裔與一名背負神祕命運少女相遇後展開的冒險；1995年推出的《四狂神戰記II》則將時間拉回初代之前，以後來被世人稱為英雄的馬克西姆（Maxim）為主角，講述他與夥伴對抗命運的旅程。
其中《四狂神戰記II》在當年加入不少特殊玩法，包括怪物培育系統、帶有Roguelike概念的「古代洞窟」，以及減少傳統隨機遇敵，改將動作、解謎元素融入迷宮探索。官方也提到，系列以劇情、音樂及多段催淚橋段受到玩家喜愛，如今睽違多年再度將前兩代帶回現行平台。
繁中確定有！2027登Switch 2、PS5、Steam
《四狂神戰記：I＆II》預計2027年登上 Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、PS5 及 PC Steam，亞洲版本將支援日文、英文、韓文、簡體中文及繁體中文；Steam 版則完整支援8種語言，包括英文、法文、德文、西班牙文、簡體中文、繁體中文、日文及韓文。
遊戲目前已開放 Steam 願望清單，確切上市日期與售價尚未公布。開發及日本發行由 TAITO 負責，Clear River Games 則負責歐美地區發行；該公司近年也持續投入經典遊戲復刻與保存，讓過去的16位元作品重新登上現代平台。
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TAITO 今（21）日宣布推出《四狂神戰記：I＆II》（Lufia I & II The Sinistrals Saga），將1993年、1995年推出的《四狂神戰記》與《四狂神戰記II》一次收錄。
其中《四狂神戰記II》在當年加入不少特殊玩法，包括怪物培育系統、帶有Roguelike概念的「古代洞窟」，以及減少傳統隨機遇敵，改將動作、解謎元素融入迷宮探索。官方也提到，系列以劇情、音樂及多段催淚橋段受到玩家喜愛，如今睽違多年再度將前兩代帶回現行平台。
《四狂神戰記：I＆II》預計2027年登上 Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、PS5 及 PC Steam，亞洲版本將支援日文、英文、韓文、簡體中文及繁體中文；Steam 版則完整支援8種語言，包括英文、法文、德文、西班牙文、簡體中文、繁體中文、日文及韓文。
遊戲目前已開放 Steam 願望清單，確切上市日期與售價尚未公布。開發及日本發行由 TAITO 負責，Clear River Games 則負責歐美地區發行；該公司近年也持續投入經典遊戲復刻與保存，讓過去的16位元作品重新登上現代平台。