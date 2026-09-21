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營建、水泥、鋼鐵類股走跌 「營建五虎」閃綠燈

台股今（21）日「開平盤」，隨即上揚搶攻，截至10時30分，台股漲至47660點，上漲480點、1.02%，成交量4494億元。其中科技類股中的電子零組件、半導體帶頭衝，其中聯發科（2454）最高漲至5035點，突破5000點大關。被動元件中的國巨*（2327）、華新科（2492）、台嘉碩（3221）今也亮起紅燈。台積電（2330）則是「開低翻紅」，開盤跌至2445元，隨後撥亂反正，截至10時30分，漲20點，漲2480點。今日類股漲幅側重科技類股，其中以電子零組件、塑膠、玻璃、半導體類股漲幅較多。聯發科今日開盤4800元，隨即一路抬升，一度來到5035點，隨即維持稱在4900元左右，漲幅達5.7%以上。而在被動元件方面，國巨*、華新科、台嘉碩、華容（5328）等都維持平盤以上，其中國巨*一度有機會挑戰580元，但最終在579元後就暫時無功而返。類股今日較乏力的包括生醫、營建、資訊服務、水泥等。其中，「營建五虎」興富發 （2542）、遠雄建（5522）、愛山林（2540）、長虹（5534）、華固（2548）均亮起綠燈。