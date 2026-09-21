我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周邊的人都認為，IU留短髮時，推出的作品都超成功，她也這麼覺得。（圖／YouTube@이지금 [IU Official] ）

韓星IU今年7月宣布跟交往4年的李鐘碩（李鍾碩）分手，隨後因耳咽管開放症惡化，原定9月舉辦的演唱會通通延期，如今她耳疾問題漸漸好轉，也發行《Unknown Planet》新專輯，並在YouTube頻道公開相隔10年再剪短髮的過程，並認為「剪短髮之後做什麼都會很成功」。IU在YouTube上傳新歌〈Unknown Planet〉MV幕後花絮，為了呈現劇中時間流逝的變化，她決定剪掉長髮，在髮廊的過程也一併公開，有人說：「感覺妳上次剪短髮是3年前。」IU透露2023年拍《苦盡柑來遇見你》的時有剪很多層次，但這次想剪成沒有層次的一刀切短髮，「真的很久沒剪了，差不多有10年」。聽到設計師說要剪到下巴的長度，IU問：「會變可愛嗎？」對方開心回：「感覺2種都有，可能很可愛，也可能很俐落帥氣。」她滿心期待洗頭的時候，「頭髮很輕、很快就乾，也不會打結，該有多好啊。」接著又說：「現在已經覺得很輕盈，心情很好。」當時有人問她：「妳剪短髮之後做的作品都很成功。」IU也認同：「確實是這樣。」並舉出2025年的電視劇《苦盡柑來遇見你》，以及2017年專輯《Palette》、2013年《Modern Times》、2014年《花書籤》等時期的作品，也都是短髮造型。IU今年4月推出新電視劇《21世紀大君夫人》，原本也預告將於9月推出正規第6張專輯並舉辦演唱會，但因耳咽管開放症惡化，不得不延後回歸；這段期間，也宣布與李鐘碩結束長達4年的戀情。