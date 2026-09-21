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民進黨台北市長參選人沈伯洋近期密集走訪台北各大商圈、夜市，屢屢吸引大批支持者聚集，上週末他更跨出台北，前往高雄、桃園為綠營市長參選人站台，相關聲勢也出現向外縣市延伸的情況。對此，政治評論員張益贍直言，3個月前擔心沈伯洋太弱，3個月後又擔心洋流太強，會引發白藍支持者的反制。回顧這波「洋流」發展，8月初沈伯洋在饒河街觀光夜市與店家互動、簽名的畫面引發討論，進入9月後，石牌商城、公館商圈、景美夜市及成德市場等地陸續出現大量支持者，現場人潮一次比一次受到關注，如今「洋流」更從台北延伸到桃園、高雄，這股變化引發外界高度關注。張益贍近日在臉書發文表示，以量子力學中的「測不準原理」比喻「洋流」，指出人們無法同時精確測出粒子的位置與動量，而「洋流」也是如此。他坦言，3個月前擔心沈伯洋太弱，3個月後又擔心洋流太強，甚至擔心這股聲勢可能引發白藍支持者的反制。張益贍認為，這正是非典型政治人物嘗試突破傳統選戰模式後，帶給支持者的「焦慮感、興奮感」。因此，他認為現階段不必急著預測「洋流」究竟會有多大能量，更不宜直接推論是否能改變台北市長選戰結果，因為實際發展仍有許多變數，誰也測不準。最後，他再次引用自己3個月前的那句話：「不怕輸，才會贏！」