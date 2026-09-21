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高雄市前鎮、小港區市議員候選人黃敬雅今（21）日針對高雄市居住環境針對社會住宅分配機制、高齡者居住問題及租屋族權益等三大面向，提出「社宅積分排序制」、「老屋換居整合服務」及「強化租屋族諮詢」等務實解方，期盼更加提升市民的居住品質。黃敬雅表示，每天走訪基層，時常聽見年輕朋友對租屋市場的無奈，也看見許多長輩望著老公寓陡峭樓梯卻無能為力的心酸。針對現行的社會住宅分配機制，她觀察到，由於缺乏明確的輪候預期，許多急迫需要幫助的家庭只能在漫長的等待中充滿焦慮。為此，黃敬雅主張市府應加速研議，逐步導入具備實質鑑別度的「社宅積分排序制」。她強調，資源分配應依據家庭真實狀況與急迫性進行綜合評估，讓申請流程徹底透明化，確保入住進度具有明確的可預期性，將公共資源優先挹注於最迫切的缺口。黃敬雅並提及，租屋環境的風險與高齡化社會的居住障礙，完全可以整合思考。她將爭取強化「安心房東認證」及「老屋換居」的雙向整合服務。藉由市府出面建立具公信力的租屋認證，保障青年租客的權益；同步協助受困於無電梯舊公寓的長者，轉移至安全的無障礙社宅空間。而長輩釋出的老屋，則可透過包租代管體系活化，以合理價格提供給打拚的年輕世代，創造青銀兩代的雙贏局面。針對廣大租屋族關心的電費計價爭議，黃敬雅指出，中央雖已明訂房東不能再像過去訂定「一度6$、7$」的收費定價，必須依照台電每期帳單收費，並提供消保申訴管道，但在地方執行與宣導上，仍需要更強而有力的支持網絡。她將要求市府強化租屋族的專屬諮詢窗口，提供實質的行政協助與權益捍衛，大幅降低租屋族的生活壓力負擔。黃敬雅重申，城市的進步需要穩健的政策路徑與更多的同理心，去了解市民真正的需求是什麼。她會繼續為前鎮、小港的鄉親打拚，為全面提升高雄的居住環境來努力。