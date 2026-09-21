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國泰金控今（21）日發布《2026年9月份國民經濟信心調查結果》，調查顯示，隨著美伊談判持續、美國通膨數據未大幅升溫，加上四大雲端服務供應商（CSP）持續上修資本支出，AI基本面獲財報支撐，帶動台股走升，民眾對股市信心也同步回溫。國泰金調查顯示，民眾對台股的樂觀指數回升至49.1，風險偏好指數也上升至32.9。另一方面，國發會最新公布的7月景氣對策信號續呈紅燈，領先及同時指標持續上升，顯示國內景氣仍維持穩健成長。在景氣信心方面，民眾樂觀情緒也有所回升，其中景氣現況樂觀指數上升至14.8，展望樂觀指數升至16.5，消費意願同步改善。其中，大額消費意願指數升至18.3，耐久財消費意願指數也回升至-3.9，顯示在景氣展望改善之際，民眾消費信心亦較前期有所回溫。經濟成長預期方面，主計總處於2026年8月14日預估台灣全年經濟成長率為11.05%，通貨膨脹率為2.07%。國泰金調查則顯示，民眾對2026年經濟成長率的平均預期值為10.89%，有52%民眾認為今年經濟成長率將高於11%，與主計總處預估值相當接近，顯示民眾對全年經濟表現仍維持相對樂觀。不過，相較於經濟成長信心，民眾對物價的擔憂仍較為明顯。調查顯示，民眾對2026年平均通膨率的預期值為2.51%，高於主計總處預估的2.07%，且有51%民眾認為今年通貨膨脹率將高於2.5%。換言之，民眾對經濟成長的預期與官方預估相近，但對物價上漲的感受及預期仍相對偏高。本月調查也針對「民眾對於未來一年物價水準與通貨膨脹率預期」進行調查。結果顯示，高達79%民眾預期一年後通貨膨脹率將高於2%，其中35%民眾更預期通膨率將超過3%；另有15%民眾認為一年後通膨率將落在1%至2%之間。進一步分析民眾判斷未來一年物價漲跌的主要因素，調查發現，35%民眾認為日常消費價格是主要影響因素，包括外食、蔬菜水果及民生用品等；另有29%民眾認為進口原物料價格是影響物價的主要因素，涵蓋原油、鋼鐵等商品。整體而言，9月調查呈現「股市、景氣信心回溫，但通膨預期仍高」的樣貌。國發會7月景氣對策信號為41分、續呈紅燈，領先及同時指標也持續上升，顯示當前景氣維持擴張動能，但中東情勢、美國關稅政策及全球經貿變化仍是後續需要觀察的變數。