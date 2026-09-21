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腎臟照護與重症醫療邁入智慧數位轉型新時代！由台灣腎臟醫學會、台灣急性腎病學會與中華民國重症醫學會共同發起的「台灣急性腎損傷照護前瞻論壇」，於昨（9/18）日盛大舉行。衛生福利部中央健康保險署 陳亮妤署長於論壇致詞表示，健保署於110年將急性腎病照護納入全民健保計畫，建立制度化與跨專業的持續照護機制。未來也將結合大數據與AI數據治理，落實「精準衛教、精準早期介入、精準治療」願景。同時，匯聚十大學協會意見，結合數位應用與實證照護，建立從急性腎損傷（AKI）早期辨識、急性腎臟病（AKD）追蹤至慢性腎臟病（CKD）長期管理的完整照護鏈，確保每位病友都可以獲得連續性照顧。今年適逢第7屆亞太急性腎損傷與連續性腎臟替代療法大會（Asia Pacific AKI CRRT）於台灣舉辦，國內外十大醫學會跨專科交流，共同聚焦在急性腎損傷（AKI）臨床照護、連續性腎臟替代治療（CRRT）應用、人才培育及數位管理等議題，並簽署「急性腎損傷照護數位提升共同宣言」，以「數位韌性、品質精進、政策連結、長期價值」四大方向為核心，從臨床照護延伸至數位應用、醫療品質與政策發展，建立更具前瞻性的急性腎損傷（AKI）照護藍圖。期望從臨床出發，逐步建立更即時、更精準且可持續的急性腎損傷照護模式。此次論壇亦呼應《2035衛生福利科技政策白皮書》所揭示的高品質醫療、資訊科技應用與政策實證方向，從單純治療疾病，走向以數據協助決策、以品質管理提升照護成果，讓科技真正回應第一線醫療需求，並為台灣重症腎臟照護未來發展累積更多實證基礎。急性腎損傷（AKI）是ICU常見且嚴重的併發症，尤其當病友合併敗血症、心臟衰竭或多重器官功能異常時，腎臟往往也會受到連帶影響。臨床上，ICU重症病友中逾五成可能發生急性腎損傷（AKI），其中每十位病友即有一位會快速惡化至第三期，急需緊急介入腎臟替代治療。台灣急性腎病學會 方基存理事長說明，一旦發生急性腎損傷（AKI），若未於黃金期妥善處置，死亡風險將飆升至50-60%，腎功能也可能遭受永久不可逆的損傷。面對生命徵象不穩定的ICU重症病友，選擇合適的治療模式是決定預後的關鍵。方基存理事長表示，治療腎臟的同時，也必須兼顧心臟與其他重要器官的耐受度，若採用傳統間歇性血液透析，短時間內迅速抽離體液易引發血壓波動，將導致腎臟遭受二次缺血性傷害。因此，國內外臨床指引均建議採用「連續性腎臟替代治療（CRRT）」，透過連續24小時溫和且穩定地移除體內多餘水分與毒素，維持心臟、大腦與腎臟的血液灌流。方基存理事長形容，連續性腎臟替代治療（CRRT）不只是洗腎，更是為病友搭起一座康復之橋，在病友生理機能最脆弱之際，盡可能減少腎臟受到進一步傷害，為後續腎功能恢復爭取機會。隨著重症醫療發展，連續性腎臟替代治療（CRRT）的角色已從單純的腎臟替代治療，延伸為ICU跨器官支持的重要工具。中華民國重症醫學會 許志新理事長指出，當重症病友出現體液失衡、電解質異常及全身性發炎反應時，這些症狀往往互相牽動，因此，透過連續性腎臟替代治療（CRRT），能夠持續精準調整病友體液與代謝狀態，並協助重症團隊穩定多器官功能。然而，連續性腎臟替代治療（CRRT）需全天候監測血行動力、治療劑量、管路及感染等多項指標，對醫療團隊而言是一大挑戰。許志新理事長表示，為降低不同醫院及輪班間的照護落差，醫界正積極推動「ICU CRRT照護儀表板及臨床登錄系統」，未來可透過電子病歷串接治療數據，協助醫療團隊即時掌握病況、降低人工紀錄負擔，並讓治療流程「可追蹤、可管理」。許志新理事長進一步解釋，數位工具的目的不是增加醫療人員的工作，而是讓第一線團隊可以更快看到數據、更早發現異常、更精準做出決策。透過標準化的數據蒐集與品質指標，讓每一位重症病友都能獲得更一致、更即時的高品質治療。除了治療技術與數位工具，人才培育也是提升急性腎損傷（AKI）照護品質不可或缺的一環。隨著重症醫療專業化持續發展，今年重症醫療正式邁向專科化，也代表重症照護人才培育與專業能力建構進入新的階段。面對急性腎損傷（AKI）等高度複雜的重症疾病，未來更需要不同專科及醫療職類建立共同的照護思維與合作模式。第一線醫療人員如能透過跨科交流與共同培訓，將更熟悉急性腎損傷照護（AKI）及連續性腎臟替代治療（CRRT）的臨床判斷與照護流程，提升團隊面對複雜重症病況的應變能力。面對高齡、多重共病及重症病友增加的趨勢，培養具備跨專科溝通與整合能力的醫療人才，將是未來提升急性腎損傷照護（AKI）照護品質的重要關鍵。這也是本次論壇與共同宣言的出發點，期透過醫學會、醫療院所及不同專業團隊共同投入，讓急性腎損傷照護（AKI）照護從個別醫師的經驗邁向標準化並將人才培育、跨科合作與品質管理納入整體照護架構，建立更完整、更具韌性的照護體系。在昨（9/18）日台灣急性腎損傷照護前瞻論壇中，匯聚國內十大醫學會與專業團隊，包含台灣腎臟醫學會、台灣急性腎病學會、中華民國重症醫學會、台灣急救加護醫學會、重症醫學專科醫師聯合訓練及甄審籌備委員會、台灣體外維生系統學會、中華民國急重症護理學會、臺灣腎臟護理學會、International Society of Critical Care Nephrology (ISCCN) 及CRRT Inc.，共同討論如何透過數位工具與臨床數據累積，強化重症病況監測與決策效率；以連續性腎臟替代治療（CRRT）精進急性腎損傷（AKI）支持治療與連續性照護品質；同時串聯臨床實務與政策發展，讓照護成果轉化為可追蹤、可持續的醫療價值等四大方向，進一步落實並推動台灣腎臟與重症醫療體系穩健發展。