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美中擬建AI事件「通報機制」 提高兩強透明度

鎖定非敏感商品 能源、農產品都可能納入

川習24日白宮再會 AI、關稅與關鍵礦產成焦點

美國總統川普與中國國家主席習近平本週即將在華府舉行峰會，美中財經高層20日率先在紐約磋商。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）會後形容，雙方就貿易及人工智慧（AI）進行了「非常成功」的對話，並同意未來再次舉行AI相關會談，其中更討論建立國家安全AI事件的「通報機制」，希望提高兩大AI強權之間的資訊透明度。根據CBS報導，貝森特20日在曼哈頓摩根大通（JPMorgan Chase）總部與中國國務院副總理何立峰會面，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也參與磋商。貝森特會前在社群平台X發文表示，他與何立峰持續就美中經貿關係進行討論，為川普與習近平在華府舉行峰會預作準備，相關談判有助於川普推動美國經濟利益。葛里爾則表示，美中正深化接觸，希望促進全球兩大經濟體之間「互惠互利」的貿易。AI成為此次會談的重要議題之一。貝森特會後向媒體表示，雙方針對貿易及AI進行了「非常成功」的討論，並同意未來再次舉行AI對話。其中，美中討論建立一套針對「涉及國家安全的AI事件」通報機制。貝森特形容，這將讓美中兩個全球主要AI強權之間的互動，從過去相對「不透明」朝向更高透明度發展。不過目前尚未公布這套機制的具體內容，包括哪些AI事件必須通報、雙方如何交換資訊，以及是否具有約束力等細節。AI安全近期在美國政壇及科技業受到高度關注，部分產業領袖呼籲為快速發展的AI技術建立更多安全防護措施，美中如何處理AI競爭及風險，也預料將成為川習會的重要議題。貿易方面，貝森特表示，美中正透過新近啟動的「貿易委員會」（board of trade）機制，尋找一批不涉及敏感技術及國家安全的商品，希望讓雙邊貿易更加平衡。可能涵蓋的項目包括一般消費品、低科技產品、能源、農產品，甚至可能納入醫療器材。葛里爾表示，川普政府將持續追蹤中國落實近期承諾的情況，同時改善非敏感商品貿易，並爭取中國市場進一步向美國農民、製造商及勞工開放。貝森特與葛里爾也強調，此次磋商最重要的目的之一，就是協助川普與習近平延續雙方的溝通關係，替本週領袖會談預先鋪路。川普預計24日在白宮接待習近平，並舉行國宴。這將是兩人繼今年5月北京會面後，今年第二度面對面會談，也是習近平自2015年以來再次造訪白宮。除了AI安全，美中即將到期的貿易協議，以及關鍵礦產等議題，都預料將成為此次峰會焦點。美國民主黨籍聯邦眾議員卡納（Ro Khanna）20日也表示，AI協議應成為川習會的「首要議程」，主張美中建立基本安全標準，包括國際監督、資料中心查核，以及具有可執行、可驗證能力的監管工具。隨著美中財經高層在峰會前先行磋商，兩國是否能在AI安全建立初步合作機制，以及貿易與市場准入問題取得進展，將成為本週川習會的重要觀察指標。