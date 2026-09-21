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為肯定本土語教學支援老師長期投入教學，新北市教育局自115學年度起正式推動「師資傳承獎勵計畫」，每年敬師月發放每人1,000元傳承獎勵金。凡前一學年度授課滿一學期，且當學年度續任者皆符合資格，預計於9月28日前陸續發放，以實質獎勵肯定第一線教學支援老師的投入，穩定本土語教學師資。教育局長張明文表示，語言是文化的根，教學支援老師在校園中扮演「文化導師」與「語言傳承者」的重要角色。目前新北市約有326位閩客語及197位原住民族語教支老師，許多人長年往返不同校園授課，課餘及暑假期間也投入學生演說、朗讀及字音字形等競賽培訓。新北除持續強化專業培力，今年更首度提供個人傳承獎勵，讓長期深耕校園的教支老師獲得實質肯定。客語教支老師吳英虹分享，許多教支老師憑著對母語的熱情與使命感投入教學，傳承獎勵最大的意義，是讓第一線教師感受到自己的努力被重視。正如客家諺語「毋驚事難，就驚人懶」，每一份支持都能成為持續投入教學的力量。族語教支老師莉芙・烏娃兒表示，在敬師月與族語老師相聚，並透過竹編交流延續文化，感受到對教支老師的重視。族語教支老師風英輝也說，對投入遠距教學及少數語別的族語老師而言，這份獎勵是一份鼓勵，更是對長期付出的肯定。教育局指出，新北市閩客語文開課率達100%、原住民族語開課率達99.3%，穩定且專業的師資是本土語教育持續深耕的關鍵。為厚植師資，新北持續辦理本土語認證班及36小時教學支援人員培訓，全額補助教師語言認證報名費，並透過獎勵機制鼓勵學校投入本土語教育；115學年度起再新增個人傳承獎勵金，強化師資培育並提升合格師資授課比例，讓孩子在校園中親近母語、認識文化，深化本土語言的學習與傳承。