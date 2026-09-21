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▲吳淑敏（如圖）因參加《五燈獎》踏入歌壇，並三度入圍金曲獎，7年前她與國標舞老師葉家霖奉子成婚。（圖／吳淑敏臉書）

三度入圍金曲獎的台語歌手吳淑敏7年前帶球嫁給國標舞老師，然而近年社群上卻鮮少見到老公身影，引發婚變疑雲，今（21）日吳淑敏遭週刊爆出現身高雄家事少年法院，疑似進行離婚調解，對此經紀人則證實：「目前已經走司法途徑，沒有回應，淑敏震驚錯愕心情還在平復中，謝謝關心。」根據《鏡週刊》報導，吳淑敏近日現身高雄家事少年法院，門外顯示為離婚案件，婚姻狀況疑似亮紅燈，引發關注。傳出吳淑敏與老公長期因工作關係分隔兩地，聚少離多再加男方曾出現情緒失控、摔物品及冷暴力等激烈行為，讓親友感到不安。吳淑敏過去經常分享家庭生活，然而近年卻被發現社群平台上已鮮少出現丈夫身影，不過被問到婚姻狀況時，吳淑敏當時否認婚變，但回應也相當低調。如今被目擊現身法院，吳淑敏的經紀人也證實：「目前已經走司法途徑，沒有回應，淑敏震驚錯愕心情還在平復中，謝謝關心。」事實上，吳淑敏參加《五燈獎》踏入歌壇，並三度入圍金曲獎，7年前她與國標舞老師葉家霖奉子成婚，當時被問到感情保鮮祕訣？她說：「在婚姻裡就像放風箏，保持距離的美好。」至於如何防小三？吳淑敏則認為每天用聊天方式關心對方的工作狀況，進而了解他接觸的人，更提到老公如果偷吃，她一定快刀斬亂麻，「做任何決定必定會以家人為主。」