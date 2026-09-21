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▲Nana在《挑情醜聞》中幾乎全裸，但完全看不到任何刺青痕跡。（圖／翻攝自Netflix）

韓國女星Nana在《挑情醜聞》中大膽露點，近乎全裸的與池昌旭床戰，其中一段兩人還一絲不掛躺在榻上聊天，Nana側躺背對鏡頭，超完美腰臀比例讓網友都忍不住讚嘆。但有眼尖粉絲發現，Nana原本幾年前有去做全身刺青，之後雖然因為媽媽的關係慢慢用雷射去除，每次公開活動，都能看到顏色一點一點變淡，沒想到這次全裸的床戲中，她的光滑美背上竟完全看不到任何刺青痕跡，讓粉絲都超驚訝。Nana在2022年宣傳電影《自白》時，被發現全身能看見的地方，從鎖骨、手臂、雙腳等皆充斥著大小不等的刺青。事後她在節目中坦言，那時候因為心理狀況不好，因此選擇用刺青來作為釋放情緒的方法。但之後因為母親說想看她乾淨的身體，Nana便開始了洗刺青的計畫，還曾公開自己雷射刺青時的影片，忍痛模樣讓粉絲超心疼。而之後她出席活動，刺青顏色也肉眼可見的越來越淡。然而，這次在《挑情醜聞》中，Nana突破尺度的與池昌旭有長達4分鐘的全裸床戲，不只正面露點，就連背部從頭到腳、連屁股蛋都被看光光。這也讓不少眼尖粉絲發現，Nana身上的刺青竟全沒了，整個皮膚超光滑，一點刺青痕跡都看不到。雖然目前還不知道裸戲方面是否是替身出演、或是後製而成，但也引發大量討論。有網友看到後都超驚訝直呼：「她洗得好乾淨喔，都看不出痕跡，真的很厲害現在的技術」、「她之前全身刺青是怎麼去除的，都看不見痕跡耶…」、「這應該要洗很多次才會這麼乾淨，過程還很痛，佩服她怎麼忍的。」但也有人認為可能是化妝遮瑕，意外引發討論，目前該貼文已有86萬次瀏覽。