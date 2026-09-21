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鬍鬚張急發聲明「私人活動不代表公司」

蔣萬安以行動支持鬍鬚張：大家拭目以待

鬍鬚張第三代張耀升近日現身台北市長蔣萬安大同區後援會成立大會，同時還送上鳳梨祝福選戰順利，沒想到相關畫面曝光後，引發青鳥不滿，甚至出現抵制、拒吃鬍鬚張的聲音。對此，蔣萬安今（21）日受訪時語帶幽默回應：「有人負責到處出征，我就負責吃滷肉飯。」鬍鬚張昨晚發布聲明表示，該行程為公司同仁「以個人身分參與的私人活動」，並非代表鬍鬚張公司或品牌立場，同時也強調，公司長期專注於餐飲本業、食品安全及服務品質，服務不同背景、不同立場的每一位消費者。對於網路上將個人私人行程與品牌立場直接連結的說法，鬍鬚張再度重申「並非事實」，盼外界勿過度延伸造成誤解，最後表示，每一位認真為生活、為台灣打拚的人，都是公司珍惜的顧客，未來仍會持續專注餐飲本業，用心服務每一位消費者。蔣萬安上午視察生技隧道暨生技路通車前道路交通系統，被問到鬍鬚張第三代公開力挺卻遭網友喊抵制一事時，他則強調自己會以實際行動支持：「我會用身體力行。」至於平時喜歡吃鬍鬚張哪一道餐點，蔣萬安則沒有直接透露。面對媒體追問今日中午會不會去吃鬍鬚張？蔣萬安僅留下「大家拭目以待」一句話，沒有正面證實行程。不過，他也藉此事件表達對網路政治攻防的看法，認為今天如果有人因為支持蔣萬安，就必須面對網路「出征」，這是撕裂社會、製造仇恨，相信絕大多數的台灣民眾是不會認同的。