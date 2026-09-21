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GoShare明天綠牌10元起、白牌15元起

▲GoShare世界無車日優惠限時24小時，活動期間綠牌及白牌車款後續費率均為每分鐘1.5元。（圖／GoShare提供）

世界無車日是什麼？

響應9月22日「世界無車日」，共享機車品牌GoShare宣布，明（22）日推出限時24小時騎乘半價優惠，全台隨借隨還服務的綠牌、白牌車款皆適用，最低10元就能出發，後續每分鐘只要1.5元。不過，日租方案、企業方案、GoShare Dots及暫停費率均不適用，民眾租借前須留意。GoShare表示，此次優惠時間為9月22日00:00至23:59，適用全台隨借隨還服務，綠牌車款起跳價由20元降至10元，後續費率從每分鐘3元調降為1.5元；白牌車款起跳價則降至15元，後續同樣以每分鐘1.5元計費。有短程通勤、接駁或外出需求的民眾，可透過GoShare App租借車輛。每年9月22日為「世界無車日」（World Car-Free Day），根據聯合國環境規劃署說明，全球各地城市會在這一天或前後舉辦活動，鼓勵民眾暫時放下私人汽車，透過步行、騎自行車等方式出行，減少空氣污染，並體驗更適合行人與自行車使用的道路環境。這項倡議也讓民眾重新思考城市空間如何分配，部分城市會將道路暫時開放給行人、自行車或街頭活動，呈現減少汽車後的生活樣貌。GoShare此次則以共享電動機車騎乘半價活動響應，鼓勵民眾嘗試共享運具，增加日常交通選擇。