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台灣職籃P. LEAGUE+（PLG）副會長「黑人」陳建州，近日傳出因心肌梗塞緊急住進加護病房，並在接受手術後情況逐漸穩定。然而，今（21）日有週刊報導指出，陳建州除了面對身體健康危機外，更因聯盟合併卡關等爭議，陷入聯盟內部球隊杯葛與外部勢力逼退的「權鬥大戲」。對此，PLG聯盟今日緊急發布官方聲明嚴正駁斥，澄清報導皆屬外界臆測，並強調陳建州職務無任何異動規劃，目前正遵照醫囑於家中休養。根據《鏡週刊》報導，陳建州身為PLG創辦人之一，投入台灣職籃聯盟運作長達6年且不支薪，連身體出狀況前人都還在球場關注賽事。文中指出，根據消息人士透露，陳建州在急救期間，妻子范瑋琪一人奔波於醫院與家庭之間，甚至被目擊在病房外蹲著講電話，場面令人鼻酸。報導進一步指出，陳建州因堅守PLG主導權，在兩聯盟合併討論中持反對意見，因而面臨沉重壓力；甚至傳出有球隊暫停支付加盟金進行杯葛，以及外部勢力要求其「退出新聯盟運作」，恐被迫卸下副會長職務。針對週刊引發的熱議與外界質疑，PLG聯盟於稍早正式發表聲明澄清，表示報導內容皆屬外界臆測、並非事實。PLG指出，陳建州副會長目前遵照臺大醫院醫療團隊醫囑，於家中靜養中，恢復狀況相當良好。聯盟強調，陳建州仍為PLG副會長，持續帶領聯盟發展，並無任何職務異動的規劃。此外，聯盟也特別說明，目前聯盟與各球團之間氣氛融洽、合作緊密，正齊心協力積極備戰PLG第七季賽事，所有籌備工作均按既定時程順利推進，運作一切正常。現階段仍以陳建州的健康休養為首要，感謝各界關心，也呼籲外界給予休養空間。