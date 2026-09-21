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▲賽後全隊衝上場互相擁抱之際，全場飆進5記三分球、狂砍27分的當家球星李賢重當場落下男兒淚。（圖／名古屋亞運官方提供）

名古屋亞運棒球項目將於今（21）日點燃戰火，尋求隊史第2金的中華代表隊首戰正面交鋒衛冕軍韓國隊。面對強敵壓境，中華隊推出20歲合庫右投林佾葳擔綱「奇兵」先發，盼重演2018年雅加達亞運吳昇峰奇襲KBO明星隊的抗韓劇本。然而，即便中華隊出招調度，外界對於此役戰局依然不敢太過樂觀，因為韓國代表隊在本屆亞運展現出志在必得的恐怖求勝心，背後的動力來源就是「免服兵役」，日前才在亞運男籃賽場上演了最好的範本。韓國體育代表團在亞運賽場的驚人爆發力絕非偶然，關鍵在於韓國男性都必須服至少1年半的兵役。根據現行韓國體育免役相關法規，國手若想免除長達1年半以上的現役兵役，必須在亞運奪「金牌」，或是於奧運會摘下「前三名（金、銀、銅牌）」的殊榮。值得注意的是，即便符合免役門檻，選手並非完全不用服役，而是轉列為「體育與藝術要員」，也就是替代役身份；入伍後仍須接受3至4週的基礎軍事訓練，並於34個月內完成544小時的體育相關公益志工服務，才算真正順利完成兵役義務。日前登場的亞運男籃金牌戰中，地主日本隊雖以二軍出擊，卻在第二節一度領先7分；然而背水一戰的韓國隊在下半場靠著單節8投6中的兇猛三分火力逆轉戰局，最終以67：57奪下隊史第 4 面金牌。賽後全隊衝上場互相擁抱之際，全場飆進5記三分球、狂砍27分的當家球星李賢重當場落下男兒淚。即使決賽前夕遭遇日本大會專車神隱「放鳥」、被迫取消投籃訓練等後勤烏龍，韓國隊依然憑藉著對「兵役解套」的執著咬牙封王。這場男籃決賽，精準道出了韓國運動員在亞運與其他國家不同的堅定目標與爆發力。將鏡頭轉回棒球賽場，韓國棒球代表隊本屆同樣抱持著相同的「免役」決心。本屆韓國隊24人名單全數由韓職（KBO）精銳組成，其中包含9名今年初世界棒球經典賽（WBC）的國手。全隊共有多達16名球員需要尋求免除兵役，包括當家王牌郭彬、蘇珩準，以及年僅22歲、今年在韓職狂炸40轟、102分打點的超級巨星金倒永。除了金倒永降臨，再加上單季27轟的韓國隊長盧施煥、18轟的文賢彬、文保景與金周元等5名經典賽先發級野手，今年在韓職合計狂轟109支全壘打。這群兼具頂級技術與強烈「免役動機」的重砲打線，組成了本屆亞運各國投手的惡夢。中華隊能否在對方高昂的求勝氣勢下突破封鎖，將是今日台韓大戰的最大看點。