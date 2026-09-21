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川習會難有重大突破 沈有忠提「3個不變」

何立峰、貝森特會前會 AI成焦點

台海、印太恐成攻防焦點 料習近平將持續施壓川普

沈有忠：美國對台政策不會根本改變

美國總統川普與中國國家主席習近平預計24日在華府舉行今年第二次峰會，美中經貿高層已提前就人工智慧（AI）、貿易、關稅及關鍵礦產等議題展開磋商，台海及印太安全也備受關注。對此，陸委會副主委沈有忠今（21）日發表前瞻談話時研判，從目前各方訊息及專業分析來看，這次峰會可能如同今年5月第一次川習峰會，不會出現太大突破；美中台情勢仍可歸納為「3個不變」，包括美中競爭結構不變、美國對台政策不會根本改變，以及台灣維護台海和平穩定現狀的決心不變。沈有忠表示，台灣的目標仍是維持台灣海峽和平穩定現狀，持續與美國深化合作。雖然今年5月川習峰會曾提出「建設性戰略穩定」等構想，但從後續幾個月發展來看，美中在科技管制及區域安全等議題上的結構性分歧並未改變。沈有忠因此歸納，美中台情勢有「3個不變」。第一，美中競爭的本質和結構不會改變；第二，美國對台政策不會有根本性的改變；第三，從台灣角度來看，中華民國政府維護台海和平穩定現狀的決心不會改變。在經貿方面，沈有忠指出，美中手中的議題仍集中在AI、高科技產業競爭、關稅及稀土管制等領域。至於中國對美採購，包括第一次峰會曾談到的大豆、牛肉及波音等項目，這次可能進一步處理採購細節。而就在川習二會前，中國國務院副總理何立峰與美國財長貝森特已於紐約展開磋商。根據今上午最新消息，雙方除討論貿易、關稅、稀土及關鍵礦產外，美方也提出AI安全事件通報機制，雙方同意進一步啟動AI對話；貝森特形容首日會談「非常成功」。不過，關稅、農產品採購、波音訂單及部分關鍵礦產供應等問題仍未完全解決，預料將留待川習峰會繼續處理。沈有忠也研判，雙方在採購清單上可能有些許進展，但AI、關稅及關鍵礦產等領域仍存在結構性競爭，因此即使這些議題成為川習二會主軸，也不至於改變美中競爭的本質。至於地緣政治，沈有忠認為，戰爭、兩岸關係及印太局勢都可能成為峰會議題，而習近平預料仍會就台灣及印太議題向川普施壓。他並研判，中方可能利用正式會談甚至餐會等場合，試圖影響川普對台海局勢的認知。沈有忠表示，中方可能持續宣稱日本與台灣才是印太地區「破壞現狀的麻煩製造者」，並以自身論述重新定義何謂「維持現狀」，希望美國在印太議題上讓步。不過，沈有忠指出，從今年5月第一次峰會後的發展來看，包括美國國務院、國防體系以及國會跨黨派人士，都曾多次表達既有對台政策不會改變。他評估這項趨勢仍會延續，也就是美方不會根本改變對台政策，仍將維持第一島鏈的嚇阻能力；台灣也將持續與美方深化合作。