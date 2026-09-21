我是廣告 請繼續往下閱讀

鳳山造勢「穩住了」？沈富雄：柯志恩會當選

▲蔣萬安與柯志恩前往六合夜市掃街，將現場擠得水洩不通。（圖／柯志恩辦公室提供）

批賴瑞隆「龍捲風」是餿主意：大家都躲起來了

▲蔣萬安與柯志恩被群眾團團包圍，感受到高雄人的十足熱情。（圖／柯志恩辦公室提供）

蔣萬安出關開戰了！沈富雄：與沈伯洋差距只會更大

隨著年底九合一選舉腳步逼近，各地戰況逐漸白熱化，國民黨高雄市長參選人柯志恩19日在鳳山舉辦首場大型造勢活動，台北市長蔣萬安也到場站台，主辦單位宣布現場人數突破3萬人。前立委沈富雄拋出大膽判斷，直言「柯志恩會當選」，同時也叮嚀蔣萬安別聽「沒種的人」說的話，選擇自己的戰場跟議題，怕什麼？沈富雄20日在政論節目《少康戰情室》談到高雄選情時表示，柯志恩這次鳳山造勢的意義，不只在人數多寡，也在於國民黨多位重量級人物進場助陣，這些大牌本來就不容易出現的。他因此認為，從現場呈現出的氣勢來看，造勢算是相當成功，讓他感受到柯志恩「穩住了」，更大膽斷言「柯志恩恐怕會當選」。沈富雄續指，如果要再把話說得更滿一點，甚至可以將「恐怕」兩字拿掉，變成「柯志恩會當選」。他指出，在一般認知綠營基本盤較強的高雄，如果柯志恩能夠把選情逐漸拉近、扯平，代表她已經成功吸引相當多中間選民，因此值得持續觀察後續變化。至於外界將柯志恩與過去的韓國瑜相提並論，沈富雄則是覺得沒有必要。他表示，柯志恩不需要複製韓國瑜，只要能在選戰中勝過民進黨參選人賴瑞隆，就已經達到她要追求的目標；如果以目前展現的聲勢來看，還覺得不足以構成威脅，那麼反過來看，賴瑞隆又算什麼？沈富雄同時談到民進黨陣營近期以「龍捲風」形容賴瑞隆的選戰聲勢，但他直言這個名稱真的是餿主意，因為在一般印象中，龍捲風代表破壞與災情，是最壞的風，所到之處往往一片狼藉，大家看到都紛紛躲到地下室去，所以與其強調這樣的政治意象，不如直接面對候選人本身能否獲得選民認同。沈富雄將高雄、台北兩場選戰放在一起觀察，柯志恩與蔣萬安近期都出現較明顯的選戰動作，不過，不能單純拿柯志恩與蔣萬安的合體造勢，去對比賴瑞隆與沈伯洋的聯合活動，因為活動規模與呈現方式不同，要看得是候選人的人設形象，柯蔣聯手馬上就將賴沈給比了下去。談到民進黨兩地人選，沈富雄直說「都不是好的候選人」，賴瑞隆在高雄初選過程中經歷激烈競爭，並非大家都接受、喜歡；而在台北戰局中，則是因為沒人敢出來對抗蔣萬安，沈伯洋才被硬是推上第一線，沈富雄更以「一個靠派系拚出來、一個硬撐出來」形容兩人的參選背景。最後，沈富雄把焦點轉回台北指出，台北市議會總質詢結束後，蔣萬安接下來將有更多時間投入選戰，其與沈伯洋之間的差距只會越來越大；同時，沈富雄也喊話蔣萬安，不要過度在意外界對其接受專訪的各種解讀，即使他表現四平八穩，還是會成為敵營抨擊的子彈，別聽沒種的人說的話，該做什麼就做什麼，選擇自己的戰場跟議題，怕什麼？