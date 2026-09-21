我是廣告 請繼續往下閱讀

「疑美、疑川、棄台論」恐再發酵

認知戰恐一路延伸年底地方選舉

沈有忠：美國對台政策不會根本改變

中共面臨內部壓力 對內對外都求穩

川習會24日登場，這場峰會除了是否觸及台灣及對台軍售等敏感議題，台灣內部可能出現的認知作戰也受到關注。對此，陸委會副主委沈有忠今（21）日示警，中共可能利用這次峰會，配合相關協力者在台散播「疑美論」、「疑川論」及「棄台論」，營造悲觀、失敗主義氛圍，企圖分化台美關係、打擊台灣社會信心；他更不排除，相關論述將一路延伸到年底地方選舉，與國內政治議題連結、持續發酵。沈有忠今出席「川習再會：中美競合新局與台海情勢前瞻」座談會時表示，政府持續關注川習二會前後，「疑美論」、「疑川論」、「棄台論」等認知戰敘事被散播的情況。他研判，中共可能利用這次峰會，配合協力者在台灣散播各種悲觀、失敗主義論述。而相關操作的目的，在於分化台美關係、打擊台灣社會民心士氣。沈有忠並表示，這類論述不會隨川習峰會結束而停止，反可能一路延伸到年底地方選舉，在「疑美」、「棄台」等議題上持續發酵並與選舉攻防連結。中國可能利用川習二會本身製造有利於北京的敘事，例如在會談中持續對川普施壓，把日本及台灣描述成印太地區破壞現狀的一方，並試圖將北京自身對「維持現狀」的定義傳遞給美方。他指出，中方甚至可能利用正式會談以外的場合，對川普進行認知影響。從今年第一次川習峰會的經驗來看，中國已投入相當大的力度，希望影響美方對台海與印太局勢的理解，因此台灣必須持續注意峰會前後相關敘事如何被重新包裝並傳入國內。不過沈有忠強調，從第一次川習峰會後來看，美方包括行政部門、國防體系及國會跨黨派人士，多次重申既有對台政策。他研判，美國對台政策不會出現根本性改變，因此面對「美國將放棄台灣」等論述，仍應回到美方實際政策與行動觀察，而非僅從峰會言辭做推論。沈有忠另外提到，中共接下來還面臨黨內重要政治時程，加上中國內部經濟及青年就業等壓力，因此現階段不論對外或對內，都有維持穩定的需求。北京近來也持續透過法律及制度強化對社會的治理與穿透能力，顯示除了外部宣傳與認知戰，中共內部同樣高度重視政治及社會穩定。