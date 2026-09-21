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拿坡里中秋節發瘋了！「蕭貪餐」小披薩+12隻雞翅199元

小披薩搭配香草烤雞翅12入的超值組合，原價560元、特價199元

官方宣布即日起至10月15日，中秋節檔期強勢回歸該套餐

▲拿坡里推出「披薩翅到爽」蕭貪餐重磅回歸，小披薩搭配香草烤雞翅12入的超值組合，原價560元、特價199元。（圖/三商餐飲提供）

三商鮮五丼也從即日起至9月30日推出中秋加碼優惠，人氣招牌牛丼原價140元、特價119元

▲三商鮮五丼也從即日起至9月30日推出中秋加碼優惠，人氣招牌牛丼原價140元、特價119元。（圖/三商餐飲提供）

肯德基中秋優惠吃起來！紙包雞買一送一最夯

另外還有「紙包雞套餐買一送一」，只要181元，平均一份只要90元，就能享用2份義式香草紙包雞、2碗雞汁風味飯。

▲肯德基中秋檔期優惠，義式香草紙包雞套餐買一送一超划算，只要181元開吃，平均一份只要90元。（圖/肯德基官網）

中秋節想要團圓聚餐不一定要烤肉！三商餐飲旗下的拿坡里推出披薩雞翅吃到爽的「蕭貪餐」，小披薩搭配香草烤雞翅12入，原價560元、特價199元，現省361元，加價100元還可以升級大披薩。除此之外，肯德基中秋優惠也是非常多，還有義式香草紙包雞買一送一等，中秋節不想要烤肉的民眾，這篇先收藏起來，連假跟親友開吃！拿坡里先前有推出「披薩翅到爽」，，由於太過優惠，當時還被稱是「蕭貪餐」，如今網友不斷敲碗成功了！，且如果人數較多，民眾也可以加價100元將小披薩升級大披薩，299元就能享用大披薩與香草烤雞翅12入！除了拿坡里之外，，活動期間消費任一主餐，茶碗蒸原價55元、加購價25元，現省30元。不過要特別注意，拿坡里蕭貪餐外送平台及西湖店不適用，餐點供應以各門市現場為準；三商鮮五丼則是在關西、汐止、經國、南湖及基隆愛買店不配合招牌牛丼單點特價。除了拿坡里祭出中秋優惠外，肯德基也推出「應援神券挺你到炸」活動，即日起至10月5日，祭出炸雞、蛋撻、紙包雞等超值優惠。其中「應援澎派桶」有8塊金黃酥脆的咔啦脆雞、6顆經典原味蛋撻，優惠價399元（原價862元），現省463元；《NOWNEWS》記者今天中午也想要點紙包雞套餐外送買一送一，結果住家附近的門市太過熱門直接完售，必須要自己去別間門市現場取餐才能購買，想吃的民眾把握優惠期間，中秋節不烤肉沒關係，速食優惠吃起來！