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▲趙露思旗袍扮相絕美。（圖／翻攝自微博@上城士）

趙露思買下許多電視劇IP，打算自己開戲，還找來爸爸客串演出，外傳下個月她將進組自導自演新戲《告別信》，找來《慶餘年》張若昀客串，以及《羋月傳》黃軒、《星漢燦爛》徐嬌，男主角則外傳是丞磊，見證了她在演藝圈的好人緣。趙露思2024年拍攝《戀人》時病倒，經過休養已經恢復健康，不過她也已經2年沒進組，原來她默默買下9部影視IP版權，還擔任短劇監製，這也是她首度挑戰幕後工作，日前她又官宣開拍新戲《告白信》，由她自導自演，和《偷偷藏不住》製作人以及《三千鴉殺》編劇二度合作。卡司部分找來《慶餘年》張若昀客串，以及《羋月傳》黃軒、《星漢燦爛》徐嬌，男主角則外傳是丞磊，讓粉絲期待不已。在新戲開拍前，趙露思也沒停下腳步，而是登上雜誌《上城士》9月封面，穿上6套60年歷史的古董旗袍，有素雅風格、霸氣御姐以及古典可人的造型。據悉，旗袍的擁有者是台灣裔美國分子生物學家何汪瑗，何汪瑗過去也曾穿這些旗袍出席重要場合，相隔60年穿在趙露思身上，更加有故事感。