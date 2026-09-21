中國「人形機器人」熱潮，似乎正迎來監管「踩煞車」。《路透》21日引述知情人士報導稱，中國監管機構近期透過非正式窗口要求，提高相關企業申請上市的門檻，部分公司的IPO計畫甚至暫時停滯，原因在於監管機構開始檢視，這波產業熱潮背後的估值與營收，究竟有多少是真正來自市場需求。
IPO熱潮退一步 監管開始追問「機器人賣給誰」
人形機器人是中國近年最熱門的科技投資題材之一，吸引大量資金與地方政府投入。然而，隨著企業估值快速攀升，監管機構開始關注部分機器人公司的收入來源。
知情人士指出，一些企業的營收，與地方政府支持的「機器人資料採集中心」、合資專案有關，在某些地方，政府甚至可能提供高達8-9成的初期投資。
這些專案可以替企業創造訂單、推高估值，甚至協助公司達到上市門檻，但監管機構如今開始追問：這些訂單是否代表真正、可持續的市場需求？企業的機器人究竟是賣給「真正需要它們」的客戶，或很大程度上是靠政府支持的專案來撐起營收？
宇樹科技股價暴起暴落 成為監管踩煞車警訊
這波監管轉向，部分原因與中國機器人製造商「宇樹科技」（Unitree Robotics）的上市表現有關。
宇樹科技上月掛牌後，首日一度創下460.34％驚人漲幅，但之後就從高點迅速回落。市場劇烈波動，也讓外界重新檢視，這類科企的估值是否跑得太快。
目前至少包括Deep Robotics、X Square Robot及AGIBOT在內，多家中國人形機器人公司準備上市。不過，報導也指出，監管機構目前並非全面禁止相關IPO，而是針對這個產業提高審查門檻。
從「全民追機器人」轉向檢驗真實商業需求
中國監管收緊，並不代表準備放棄這塊領域，真正改變的，是資本市場開始從「只要是人形機器人，就能講成長故事」，轉向要求企業拿出更多實際的「成績單」，包括機器人的部署數量、訂單規模，能否從展示、測試階段，真正走向商業化。
《路透》並引述投資人士看法，坦言若將部分企業來自地方政府支持專案的收入排除，有些公司目前的估值可能被高估，幅度甚至達6至7成。
換句話說，問題已經從「誰的人形機器人最先進」，逐漸變成更現實的一句話：這些機器人，到底有多少是真正在工作、有人願意付錢。
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人形機器人是中國近年最熱門的科技投資題材之一，吸引大量資金與地方政府投入。然而，隨著企業估值快速攀升，監管機構開始關注部分機器人公司的收入來源。
知情人士指出，一些企業的營收，與地方政府支持的「機器人資料採集中心」、合資專案有關，在某些地方，政府甚至可能提供高達8-9成的初期投資。
這些專案可以替企業創造訂單、推高估值，甚至協助公司達到上市門檻，但監管機構如今開始追問：這些訂單是否代表真正、可持續的市場需求？企業的機器人究竟是賣給「真正需要它們」的客戶，或很大程度上是靠政府支持的專案來撐起營收？
宇樹科技股價暴起暴落 成為監管踩煞車警訊
這波監管轉向，部分原因與中國機器人製造商「宇樹科技」（Unitree Robotics）的上市表現有關。
宇樹科技上月掛牌後，首日一度創下460.34％驚人漲幅，但之後就從高點迅速回落。市場劇烈波動，也讓外界重新檢視，這類科企的估值是否跑得太快。
目前至少包括Deep Robotics、X Square Robot及AGIBOT在內，多家中國人形機器人公司準備上市。不過，報導也指出，監管機構目前並非全面禁止相關IPO，而是針對這個產業提高審查門檻。
從「全民追機器人」轉向檢驗真實商業需求
中國監管收緊，並不代表準備放棄這塊領域，真正改變的，是資本市場開始從「只要是人形機器人，就能講成長故事」，轉向要求企業拿出更多實際的「成績單」，包括機器人的部署數量、訂單規模，能否從展示、測試階段，真正走向商業化。
《路透》並引述投資人士看法，坦言若將部分企業來自地方政府支持專案的收入排除，有些公司目前的估值可能被高估，幅度甚至達6至7成。
換句話說，問題已經從「誰的人形機器人最先進」，逐漸變成更現實的一句話：這些機器人，到底有多少是真正在工作、有人願意付錢。