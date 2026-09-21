HBO原創影集《接招吧！製作人》以2000年代華語流行音樂黃
金年代為背景，透過一首首經典歌曲與唱片圈故事，勾起眾人的音樂記憶。 最新集數迎來金曲台語歌王蕭煌奇演出，飾演同名角色「蕭煌奇」， 挑戰對錄音要求極高的歌手角色。 本集除了描寫蕭煌奇與製作人吳培祖（楊祐寧 飾）合作過程中的細節，更將劇情聚焦他與阿嬤（潘麗麗 飾）之間深厚的祖孫情， 家人無私的陪伴成為他追逐夢想最溫暖的後盾，催淚指數爆表。
蕭煌奇客串又獻唱 鼓勵有夢之人別放棄
戲裡蕭煌奇飾演一位對錄音有諸多要求的歌手，與阿嬤有密不可分的成長故事，從小受到阿嬤陪伴與鼓勵，
在阿嬤的支持下勇敢追尋自己的夢想。蕭煌奇不只是客串，還獻唱並創作閩南語單元主題曲〈若無你〉，歌曲以「 從艱難困苦中找到希望、夢想」為出發點， 唱出即使面對困境也不放棄、勇敢走下去的力量。
蕭煌奇表示：「
任何人都可以成為那一個支持你、讓你更勇敢的那個你。」 回顧音樂與人生道路，蕭煌奇坦言每個階段都有指引他方向的老師， 他也希望透過這首歌鼓勵大家：「不要放棄任何希望， 只要身邊有家人與朋友的陪伴，我們都能走出屬於自己的一片天。」
五月天怪獸當製作人！蕭煌奇揭20年情份
這首〈若無你〉特別邀請五月天怪獸擔綱製作人，
蕭煌奇分享兩人其實早在20年前就一起玩音樂， 沒想到相隔多年後才迎來首度正式合作。蕭煌奇表示在錄音過程中， 怪獸給了他很大的發揮空間，讓他先按照自己的想法演唱， 再從中感受、調整，並重新調配旋律。
HBO原創影集《接招吧！製作人》
由金鐘獎戲劇節目導演獎得主高炳權攜手壹壹影業製作人黃郁茹打造 ，集結監製兼主演楊祐寧，以及9m88、馬念先、陳昊森、 曾少宗、鳳小岳、曾沛慈、蕭煌奇、許志安、納豆、睦媄、周厚安、 Barry Chen、施名帥、李杏、萬芳等重量級卡司。每週五至 HBO Max 串流觀賞《接招吧！製作人》。
我是廣告 請繼續往下閱讀
戲裡蕭煌奇飾演一位對錄音有諸多要求的歌手，與阿嬤有密不可分的成長故事，從小受到阿嬤陪伴與鼓勵，
蕭煌奇表示：「
這首〈若無你〉特別邀請五月天怪獸擔綱製作人，
HBO原創影集《接招吧！製作人》