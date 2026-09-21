日本人氣漫畫、動畫《GACHIAKUTA》確定改編成生存動作 RPG《GACHIAKUTA：BREAKOUT》！開發商 Com2uS 表示，遊戲將讓玩家深入充滿垃圾與怪物的「奈落」，操作路德等角色展開戰鬥，並加入故事、生存及多人合作玩法，戰鬥更強調閃避、招架與反擊，不能只靠狂按攻擊鍵過關，預計2027年登上 PS5、Xbox Series X|S 及 Steam。
《GACHIAKUTA》宇宙變成遊戲！垃圾、歧視與「奈落」構成的黑暗少年漫畫
《GACHIAKUTA》確定改編成大型主機遊戲《GACHIAKUTA：BREAKOUT》，玩家將親自進入充滿垃圾與怪物的「奈落」，操作路德、恩琴、贊卡等角色，以各自的「人器」展開近身戰鬥。
《GACHIAKUTA》由漫畫家裏那圭創作、晏童秀吉負責塗鴉設計，2022年起於講談社《週刊少年Magazine》連載。故事主角路德是一名住在貧民窟的孤兒，這個世界會把不需要的垃圾，甚至被視為罪犯的人一起丟進深不見底的「奈落」。某天路德遭人栽贓犯罪，也被直接投入奈落，卻意外發現下面還存在另一個世界。
在奈落中，大量被丟棄的垃圾會形成危險的「斑獸」，路德也因此加入專門對付怪物的「掃除屋」，並逐漸掌握能將物品力量引出的特殊能力「人器」。作品把垃圾、物品價值、階級歧視與街頭塗鴉風格結合，2025年由 Bones Film 推出電視動畫，第二季也已確定製作；漫畫則在今年拿下第50屆講談社漫畫獎少年部門。
動畫世界直接變3D！垃圾堆裡撿東西、打怪、帶資源回基地
這次《GACHIAKUTA：BREAKOUT》由韓國遊戲公司 Com2uS 開發，最初曾以《GACHIAKUTA：The Game》暫名公開，如今正式定名為《GACHIAKUTA：BREAKOUT》，類型為「生存動作RPG」。遊戲以卡通渲染方式重現動畫世界，玩家會深入受到污染的奈落區域，與斑獸、敵對人物交戰，同時蒐集經驗值及物資強化角色。
目前遊戲規劃兩大主要模式，「故事模式」讓玩家直接操作角色重新體驗動畫劇情；「生存模式」則更像真正成為一名掃除屋，外出探索、取得物資後回到掃除屋本部，還能逐步建設、擴張自己的據點。官方先前也透露遊戲將加入即時多人合作，以及收集塗鴉等內容。
不能只會狂按攻擊！閃避、招架、反擊才是戰鬥重點
其中戰鬥系統是目前開發團隊最強調的部分。開發統括李恩宰接受 GameWith 訪問時表示，《GACHIAKUTA：BREAKOUT》希望打造攻擊與防禦不斷交錯的高速戰鬥，因此玩家不能只靠連打按鍵，而要觀察敵人攻擊，適時使用閃避、招架及反擊掌握戰鬥節奏。操作越熟練，能做出的攻勢也會變得更華麗。
原作中相當重要的「垃圾」與「道具」概念也會直接融入遊戲系統，玩家在探索過程能取得不同武器及能力，再依自己的玩法打造戰鬥風格。從首波實機影片中已能看到路德、恩琴、贊卡、莉悠等掃除屋角色登場，並公開贊卡與強敵賈巴的戰鬥畫面。
《GACHIAKUTA：BREAKOUT》預計2027年於 PlayStation 5、Xbox Series X|S及PC Steam 推出，目前尚未公布確切上市日期與售價。開發團隊表示，目前優先持續打磨核心戰鬥系統，再逐步擴充故事模式與生存模式內容，並以全球同步上市為目標。
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《GACHIAKUTA》確定改編成大型主機遊戲《GACHIAKUTA：BREAKOUT》，玩家將親自進入充滿垃圾與怪物的「奈落」，操作路德、恩琴、贊卡等角色，以各自的「人器」展開近身戰鬥。
《GACHIAKUTA》由漫畫家裏那圭創作、晏童秀吉負責塗鴉設計，2022年起於講談社《週刊少年Magazine》連載。故事主角路德是一名住在貧民窟的孤兒，這個世界會把不需要的垃圾，甚至被視為罪犯的人一起丟進深不見底的「奈落」。某天路德遭人栽贓犯罪，也被直接投入奈落，卻意外發現下面還存在另一個世界。
動畫世界直接變3D！垃圾堆裡撿東西、打怪、帶資源回基地
這次《GACHIAKUTA：BREAKOUT》由韓國遊戲公司 Com2uS 開發，最初曾以《GACHIAKUTA：The Game》暫名公開，如今正式定名為《GACHIAKUTA：BREAKOUT》，類型為「生存動作RPG」。遊戲以卡通渲染方式重現動畫世界，玩家會深入受到污染的奈落區域，與斑獸、敵對人物交戰，同時蒐集經驗值及物資強化角色。
不能只會狂按攻擊！閃避、招架、反擊才是戰鬥重點
其中戰鬥系統是目前開發團隊最強調的部分。開發統括李恩宰接受 GameWith 訪問時表示，《GACHIAKUTA：BREAKOUT》希望打造攻擊與防禦不斷交錯的高速戰鬥，因此玩家不能只靠連打按鍵，而要觀察敵人攻擊，適時使用閃避、招架及反擊掌握戰鬥節奏。操作越熟練，能做出的攻勢也會變得更華麗。
《GACHIAKUTA：BREAKOUT》預計2027年於 PlayStation 5、Xbox Series X|S及PC Steam 推出，目前尚未公布確切上市日期與售價。開發團隊表示，目前優先持續打磨核心戰鬥系統，再逐步擴充故事模式與生存模式內容，並以全球同步上市為目標。