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伊朗革命衛隊嗆報復 美軍基地「全都會成為目標」

胡塞武裝猛攻利雅德 沙烏地石油設施成目標

荷姆茲海峽受阻 紅海航道也面臨壓力

中東戰火恐再度升級！伊朗聲稱掌握情報，指美國正在準備對伊朗發動新一波轟炸，美國總統川普（Donald Trump）則撂下重話，透露目前考慮的選項包括「完全摧毀伊朗」、讓伊朗經濟持續惡化，或與德黑蘭達成協議，更預告「不久的將來會有非常重大的事情發生」。根據衛報報導，聯合國大會本週即將在紐約登場之際，中東各國正為新一輪軍事升級做準備。伊朗方面聲稱取得情報，顯示美國可能正在籌備對伊朗展開新一波空襲。川普近日接受福斯新聞（Fox News）記者英斯特（Trey Yingst）訪問時也釋出強硬訊號，表示「不久的將來將會發生非常重大的事情」，並透露目前考慮數種處理伊朗問題的選項，包括「摧毀伊朗（wiping Iran out）」、「讓他們在經濟上自行衰敗」，或者「達成協議」。不過川普並未進一步說明美方是否已經決定採取新的軍事行動，也沒有公布具體時間表。英斯特透露，川普在電話裡直指「現在的問題是我何時、是否應該炸毀整個國家（指伊朗），他們最好老實點。」這與川普17日對美媒Axios說明的內容差不多，他當時表示自己正在權衡是否出兵毀滅伊朗。面對美方可能再度發動攻擊的消息，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）也發出強硬警告，表示如果伊朗遭到攻擊，「區域內所有美軍基地及利益，都將成為持續、有效且痛苦的攻擊目標，不會有任何限制或顧慮」。伊朗領導階層還警告，報復行動範圍甚至可能延伸至印度洋上的美國海軍兵力，同時指控部分波斯灣國家領袖表面維持中立，私下卻可能為美軍攻擊伊朗「開綠燈」。與此同時，美國國務院已向身處中東地區的所有美國公民發布新的安全警示，要求提高警覺，並注意航班取消、領空關閉及其他交通中斷風險。川普週末原本前往馬里蘭州大衛營，但比原定時間提早一天返回華府，白宮並未說明臨時更改行程的原因，因此目前沒有證據證明川普提前返程與可能對伊朗採取軍事行動直接相關。最新一波緊張局勢正值伊朗支持的葉門「胡塞武裝」（Houthis，又稱青年運動）擴大對沙烏地阿拉伯攻勢。胡塞武裝19日對沙烏地首都利雅德發動大規模飛彈及無人機攻擊，並宣稱鎖定沙烏地阿美（Saudi Aramco）的石油設施。沙烏地政府表示已成功攔截來襲飛彈，但當地流出的照片可見相關區域冒出濃煙，實際受損情況仍待進一步確認。沙烏地重要石油出口樞紐延布（Yanbu）也成為攻擊目標。這波攻勢是沙烏地與胡塞武裝停火協議今年6月破裂以來，利雅德面臨的重大攻擊之一。美國長期將胡塞武裝視為伊朗代理勢力，並主張該組織若沒有德黑蘭首肯，不會對利雅德發動如此規模的攻擊；伊朗則否認相關指控。胡塞武裝近期更奪取葉門西岸多個戰略港口，進一步掌握紅海重要航道曼德海峽（Bab al-Mandab），使全球航運面臨的風險進一步升高。阿拉伯半島另一側的荷姆茲海峽，目前西方船舶通行也受到嚴重限制，歐洲能源供應壓力持續增加，包括法國在內的部分國家已採取緊急措施，防範燃料短缺。不過川普政府目前仍避免直接介入沙烏地與胡塞武裝之間的戰爭。川普日前表示，美國一直與胡塞武裝保持聯繫，對方已承諾「不會與美國開戰」。胡塞武裝政府則聲稱，9月10日至18日期間共有318艘船舶通過相關海峽。