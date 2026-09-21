中秋節不少民眾準備在戶外烤肉，也有人選擇到燒肉店聚餐，消防粉專「消防神主牌」提醒，室內與戶外的火災風險不同，室內要注意濃煙蔓延及逃生動線，後者則須防範助燃劑回火、油脂噴濺及木炭復燃，專家提醒，烤肉架突然竄起油脂火苗時，千萬不要直接潑水，以免高溫油脂帶著火苗向外噴濺。
昨(20)晚新北市三重區重新路燒肉店發生火警，一樓起火後，二樓也出現明火，3人從二樓窗戶跳下逃生，共9人受傷送醫。消防人員初步發現，燃燒位置涉及店內桌子及鍋具，但確切引燃原因仍待火場調查釐清。消防粉專指出，外界不應只看到跳窗畫面，就急著質問受困者「為什麼要跳」，更應釐清當時樓梯及其他出口是否還能安全通行、二樓人員何時發現異常，以及現場是否有人及時示警、引導撤離。
室內燒肉店遇火警 出口安全就立刻撤離
消防粉專提醒，進入燒肉店、火鍋店等使用明火或加熱設備的餐廳後，可先留意安全出口、樓梯及疏散方向。若座位位於二樓、地下室或包廂，更應確認距離最近的逃生路線，避免火警發生時慌亂。若聞到異常焦味、看見明火，或發現煙霧快速增加，應立即示警、通知店員並撥打119，清楚說明店名、地址、起火樓層及受困情況。
確認出口仍可安全通行時，應立即離開，不要等待結帳，也不要返回座位拿取手機、包包或外套。店員則可在確保自身安全的前提下，停止爐具、關閉瓦斯並引導顧客撤離；一旦火勢或濃煙擴大，就應立刻撤出，不可冒險留在現場滅火。
戶外烤肉4大防火重點
🟡木炭正確點火：使用乾燥、合格的木炭與火種，將火種放在底部，木炭保留空隙逐層疊放，讓空氣由下往上流通。木炭點燃後，不可再噴灑酒精或助燃劑，以免火焰沿著液體或蒸氣回燒，造成臉部、雙手燒燙傷。
🟡油脂竄火不可潑水：肉汁及油脂滴入木炭後若短暫竄火，可先用長夾移開正在滴油的肉品，阻止油脂繼續落入火源。切勿直接潑水，以免高溫油脂、油滴及火苗向外噴濺。若火勢延燒至烤爐以外，應立即退開、疏散人員並撥打119。
🟡乾燥劑保持完整：部分月餅乾燥劑可能含有生石灰，碰水後會放熱，甚至出現高溫、膨脹或冒煙。不可丟進馬桶或廚餘桶，也不要拆開讓兒童把玩；包裝完整時，可依當地規定丟入一般垃圾，若已破裂，應避免直接接觸及弄濕，密封後再處理。
🟡木炭完全冷卻才能丟：木炭表面沒有火焰，不代表內部餘燼已經熄滅。烤肉結束後，應將木炭澆透、翻動，再次澆水，確認沒有火星、蒸氣及餘溫後再妥善丟棄。不可將溫熱木炭直接裝入塑膠垃圾袋，也不能倒在草地、樹旁或垃圾堆，更不可留在現場無人看管。
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消防粉專提醒，進入燒肉店、火鍋店等使用明火或加熱設備的餐廳後，可先留意安全出口、樓梯及疏散方向。若座位位於二樓、地下室或包廂，更應確認距離最近的逃生路線，避免火警發生時慌亂。若聞到異常焦味、看見明火，或發現煙霧快速增加，應立即示警、通知店員並撥打119，清楚說明店名、地址、起火樓層及受困情況。
確認出口仍可安全通行時，應立即離開，不要等待結帳，也不要返回座位拿取手機、包包或外套。店員則可在確保自身安全的前提下，停止爐具、關閉瓦斯並引導顧客撤離；一旦火勢或濃煙擴大，就應立刻撤出，不可冒險留在現場滅火。
戶外烤肉4大防火重點
🟡木炭正確點火：使用乾燥、合格的木炭與火種，將火種放在底部，木炭保留空隙逐層疊放，讓空氣由下往上流通。木炭點燃後，不可再噴灑酒精或助燃劑，以免火焰沿著液體或蒸氣回燒，造成臉部、雙手燒燙傷。
🟡油脂竄火不可潑水：肉汁及油脂滴入木炭後若短暫竄火，可先用長夾移開正在滴油的肉品，阻止油脂繼續落入火源。切勿直接潑水，以免高溫油脂、油滴及火苗向外噴濺。若火勢延燒至烤爐以外，應立即退開、疏散人員並撥打119。
🟡乾燥劑保持完整：部分月餅乾燥劑可能含有生石灰，碰水後會放熱，甚至出現高溫、膨脹或冒煙。不可丟進馬桶或廚餘桶，也不要拆開讓兒童把玩；包裝完整時，可依當地規定丟入一般垃圾，若已破裂，應避免直接接觸及弄濕，密封後再處理。
🟡木炭完全冷卻才能丟：木炭表面沒有火焰，不代表內部餘燼已經熄滅。烤肉結束後，應將木炭澆透、翻動，再次澆水，確認沒有火星、蒸氣及餘溫後再妥善丟棄。不可將溫熱木炭直接裝入塑膠垃圾袋，也不能倒在草地、樹旁或垃圾堆，更不可留在現場無人看管。