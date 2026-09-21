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因應9月25日至28日共4天的中秋與教師節連假車潮，台中市政府交通局全面啟動疏運作為。交通局提醒，民眾出門前可透過免費「台中交通網」APP查看即時路況與停車資訊，開車族可改走台74線銜接國4避開易塞路段；此外，連假期間國道客運祭出6折優惠、高台鐵加開逾330班次，歡迎民眾多加利用公共運輸順暢出行。交通局長葉昭甫表示，因應連假期間國道及市區車流增加，市府已與交通部高速公路局提前部署疏運措施，針對交流道及重要交通節點掌握車流，並視即時路況彈性調整號誌。依過往經驗，國1豐原至大雅路段較易壅塞，建議民眾行經前先查詢路況，若遇車多可改走台74線再銜接國4前往目的地，或調整出發時間避開尖峰車潮。國道疏運部分，高公局於連假期間每日將彈性增加開放國1（豐原至台中路段）、國3（北向中港系統至大甲路段）路肩行駛時段；交通局亦將與高公局保持聯繫，適時調整交流道周邊號誌，提升道路通行效率。智慧交通方面，「台中交通網」APP整合了多項實用服務，除提供高快速道路及重要路口的「路況鏡頭君」即時影像外，也可查詢停車場剩餘車位，以及公車、捷運、台鐵等大眾運輸資訊。民眾不論出發前或行程途中，都能隨時調整路線與交通方式，大幅減少找路及找車位的時間。除道路疏運外，台鐵與高鐵自9月24日至29日共6天疏運期，分別加開160列次及176班次列車。公路局更推出「115年中秋及教師連假客運優惠」，9月24日至28日搭乘85條指定國道客運路線享6折票價，且搭乘國道客運、台鐵及高鐵後，於10小時內轉乘台中市區公車，還可享基本里程免費優惠。交通局鼓勵民眾連假期間多利用大眾運輸工具，並在出發前善用「台中交通網」APP掌握最新交通動態，聰明避開車潮，享受輕鬆安全的中秋與教師節假期。