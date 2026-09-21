中秋與教師節4天連假即將到來，中央氣象署預報員朱美霖表示，未來一周全台大多為多雲到晴的穩定天氣，但連假後期東方海域可能會有颱風接近，若民眾想安排烤肉、賞月，周五、周六（9月25日至9月26日）會是最佳時段。
今明偏北風雨勢不明顯 周三北海岸、東北部有零星雨
朱美霖說明，今明兩天（9月21日至9月22日）台灣吹偏北風，各地降雨不明顯，僅中南部清晨、午後有零星陣雨，南部山區有可能有較大雨勢；周三、周四（9月23日至9月24日）基隆北海岸、東北部有零星短暫雨，午後山區、南部有局部陣雨，菲律賓東方海域的熱帶系統，也預估周三、周四組織起來，不排除成為「舒力基」颱風。
周五、周六天氣最穩 烤肉、賞月成功率高
朱美霖指出，中秋連假前兩天，周五、周六是全台天氣最穩定的時段，各地多雲到晴，僅南部、山區在午後有零星陣雨，西半部白天高溫28至30度，夜晚清晨舒適，非常適合與親友在戶外安排烤肉活動。
在賞月指數方面，周五、周六夜晚同樣是全台最佳的觀月時機，由於中秋連假前期的風場吹偏東風至東北風，整體雲量較少，西半部大部分地區夜間天空晴朗，能見度極高，民眾若想觀賞皎潔明月，把握連假前兩天的夜晚成功機率最高。
中秋連假後期變天 恐有颱風逼近
朱美霖提醒，中秋連假進入後期，天氣變化逐漸增大，周日晚間至下周一（9月27日至9月28日），在菲律賓東方海域發展的「熱帶性低氣壓或颱風」，外圍雲系將逐漸逼近，東半部、恆春半島的降雨機率明顯增加，前往東部賞月的民眾，需多加留意雲量變化與局部陣雨。
朱美霖強調，由於颱風尚未生成，因此路徑、對台影響都還有許多不確定性，但整體而言，台灣西半部在中秋連假期間大多維持晴時多雲，受熱帶系統影響較小，賞月與烤肉計畫較不受干擾，基隆北海岸、東半部、恆春半島在中秋連假後期有降雨趨勢，戶外活動備妥雨具會更加安心。
我是廣告 請繼續往下閱讀
朱美霖說明，今明兩天（9月21日至9月22日）台灣吹偏北風，各地降雨不明顯，僅中南部清晨、午後有零星陣雨，南部山區有可能有較大雨勢；周三、周四（9月23日至9月24日）基隆北海岸、東北部有零星短暫雨，午後山區、南部有局部陣雨，菲律賓東方海域的熱帶系統，也預估周三、周四組織起來，不排除成為「舒力基」颱風。
朱美霖指出，中秋連假前兩天，周五、周六是全台天氣最穩定的時段，各地多雲到晴，僅南部、山區在午後有零星陣雨，西半部白天高溫28至30度，夜晚清晨舒適，非常適合與親友在戶外安排烤肉活動。
在賞月指數方面，周五、周六夜晚同樣是全台最佳的觀月時機，由於中秋連假前期的風場吹偏東風至東北風，整體雲量較少，西半部大部分地區夜間天空晴朗，能見度極高，民眾若想觀賞皎潔明月，把握連假前兩天的夜晚成功機率最高。
朱美霖提醒，中秋連假進入後期，天氣變化逐漸增大，周日晚間至下周一（9月27日至9月28日），在菲律賓東方海域發展的「熱帶性低氣壓或颱風」，外圍雲系將逐漸逼近，東半部、恆春半島的降雨機率明顯增加，前往東部賞月的民眾，需多加留意雲量變化與局部陣雨。
朱美霖強調，由於颱風尚未生成，因此路徑、對台影響都還有許多不確定性，但整體而言，台灣西半部在中秋連假期間大多維持晴時多雲，受熱帶系統影響較小，賞月與烤肉計畫較不受干擾，基隆北海岸、東半部、恆春半島在中秋連假後期有降雨趨勢，戶外活動備妥雨具會更加安心。