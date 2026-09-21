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OK超商改頭換面！藍白新招牌亮相 網友驚：根本看不出是超商

▲OK超商新版店裝與招牌改用藍白色系，LOGO外型被部分網友聯想到魚、水族用品甚至日本LAWSON，評價呈現兩極。（圖／翻攝自臉書粉專高雄點）

不複製7-ELEVEN、全家！OK定位變了：瞄準不同消費場景

OK超商完成與三商家購整合後，雙北部分門市已率先換上新店裝，招牌從過去紅白配色改為藍白色，不過LOGO卻因造型特殊，被網友聯想到日本LAWSON，甚至形容像自助洗衣、水族用品店，但也有人認為新設計清新、有質感。三商家購表示，OK新店型持續測試，第4季還將啟動新一波改裝，未來「不走超商賽道」，預計增加日本零食、進口商品、自有品牌與新奇商品。OK超商近期完成與三商家購的整合後，門市改造計畫陸續展開，目前雙北已有部分店舖換上全新裝潢與OK商標。相較過去熟悉的紅白配色，新版招牌改走藍白色調，LOGO採幾何線條設計，乍看之下像是一條魚，下方則搭配英文標語「冰爽、新鮮、樂趣」，店內也加入山形幾何圖案，整體風格明顯不同於過往。新招牌曝光後，隨即引起網友討論。有PTT網友看到後直呼：「不說我還以為是賣冰的，那個圖案是一條魚之類的。」但也認為新版設計看起來乾淨許多，不再有過去較老舊的視覺感，甚至帶有日系風格，形容像是「高級版的美廉社」，而且門市也開始導入電子標牌。對於品牌換裝，不少網友給予正面評價，「美廉社走社區小販風格，ok走青年風非常適合」、「肯改變也是種進步」、「喜歡的會覺得有質感」、「顏色還可以再設計一下，但一定比以前髒髒舊舊的好」、「我覺得比本來的有創意」、「滿清新簡約，比起以前配色會跟萊爾富撞色好多了」。不過，另一派網友則直言太沒辨識度，「有點像日本的LAWSON」、「有點像賣水族用品的」、「看起來太像Lawson反而沒什麼特色」、「這招牌看起來好像自助洗衣店」、「不是配色的問題，根本看不出來這個字是OK」、「沒有超商感，騎過去根本不會注意」。事實上，三商家購早在8月法說會中就透露OK超商的改造，新店型目前仍在持續測試，預計第4季啟動新一波門市改裝，未來也規畫導入電子價卡，讓門市從招牌、裝潢到營運設備同步調整。除了門市外觀改造，OK在三商家購體系內的定位也與美廉社有所區隔。三商家購總經理邱光隆今年5月接受《中央社》專訪時曾表示，OK扮演集團「破圈」角色。其中，美廉社主要深入住宅社區，承接家庭日常採買需求；OK則多設於消費者通勤、返家途中，兩個品牌接觸到的消費情境並不相同。邱光隆當時也指出，未來OK將「不走超商賽道」，而是按照不同門市所在據點與條件進行差異化調整。從目前策略來看，三商家購並非打算直接複製7-ELEVEN、全家既有的便利商店經營模式，而是希望建立另一套門市定位。商品同樣是OK轉型的重要一環，三商家購先前已透露，未來將陸續把日本零食、進口商品、自有品牌及新奇商品帶進OK超商，藉此拉開與傳統便利商店的商品差異。此外，門市後場設備與空間配置也會重新檢視，盡可能將更多坪數釋放給商品陳列及消費者使用。隨著新店裝、電子價卡與商品策略逐步到位，OK超商轉型方向也將更加明確。