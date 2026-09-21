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最新民調：52%不滿兩岸處理 逾6成支持交流

47%認為美軍會協防台灣、43%認為不會

56%感受兩岸軍事關係緊張

蔣萬安批「販賣芒果乾」 籲讓兩岸關係降溫

《聯合報》今（21）日公布最新「兩岸關係年度大調查」，結果顯示，52%受訪者不滿意政府處理兩岸關係的表現，另有64%民眾主張台灣在美中之間應維持等距、不偏向任何一方。對此，台北市長蔣萬安上午受訪時批評，民進黨政府長期「販賣芒果乾」、製造對立與仇恨，選舉或許能獲得紅利，「但真正受傷的是台灣的民眾」，並呼籲總統應設法讓兩岸關係降溫。《聯合報》自2010年起每年定期進行「兩岸關係年度大調查」，今年最新結果顯示，針對政府處理兩岸關係的表現，有52%受訪者表示不滿意，滿意者則為37%；與去年相比，不滿意比例有所下降。不過，在實際兩岸互動方面，民調顯示仍有超過6成民眾支持擴大各類交流，其中民間往來及觀光交流的支持度約落在6至7成，顯示即使政治與軍事關係偏緊張，民間仍有相當比例支持維持交流。另外，有64%受訪者認為台灣面對美中兩強應維持等距，不向任何一方傾斜；即使在民進黨支持者中，也有45%認為應與美中維持等距。在「如果兩岸發生軍事衝突，美國是否會派兵協防台灣」的問題上，今年則有47%受訪者認為美軍會協防，43%認為不會。相比之下，2024年有49%認為美方會協防，高於認為不會的42%；去年則出現反轉，有49%認為美國不會出兵。今年則再次回到認為「會協防」者略高的情況。從政黨支持傾向來看，81%民進黨支持者相信美國會出兵；國民黨及民眾黨支持者則分別有70%、52%認為美國不會派兵。無政黨傾向者中，有36%認為會協防、48%認為不會。至於兩岸軍事關係，最新調查顯示，56%民眾認為目前處於緊張狀態，與去年大致相當；27%認為關係和緩持平，僅10%認為軍事關係友好。回顧歷年變化，認為兩岸軍事關係緊張的比例，從2017年的42%一路攀升，2022年曾來到64%的高點，之後有所回落，但目前仍有超過半數受訪者感受到兩岸軍事情勢偏緊張。本次《聯合報》調查於8月31日至9月6日晚間進行，以台灣地區住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，共成功訪問1075位20歲以上民眾；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點以內。最終調查結果已依台灣地區20歲以上人口之性別、年齡及縣市結構進行加權處理。蔣萬安今被問到最新兩岸民調，包括超過6成民眾認為台灣在美中之間應維持等距，以及超過一半受訪者不滿政府處理兩岸關係的表現時表示，「我想大家都看得到，過去長期民進黨政府一直以來就是販賣『芒果乾』，製造對立跟仇恨。」蔣萬安說，這樣的操作在選舉期間「或許可以獲得紅利」，但真正受到傷害的是台灣民眾。總統應做的是團結國家與社會，設法讓兩岸關係降溫，「而不要一再製造仇恨跟對立」。