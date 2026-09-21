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「我要來領錢！」對一般人而言，派出所是報案、求助及接受為民服務的地方，但對一名高齡、記憶力逐漸退化的奶奶來說，臺中市政府警察局第六分局市政派出所，卻成了她認知中熟悉的「銀行」。近日奶奶又獨自走進派出所「領錢」，員警一看到熟悉身影，立即上前關心，發現奶奶身體似乎不太舒服，便先請她坐下休息、提供飲水，再聯繫家屬確認情況，最後協助叫車，陪伴奶奶平安返家。奶奶因高齡及記憶力衰退影響，時常會獨自外出，有時更會循著熟悉的路線來到市政派出所，幾乎三天兩頭就會出現。每次走進派出所，奶奶總會說著「我要來領錢」等相同的話，儘管員警知道這裡並不是銀行，面對奶奶的認知與記憶，大家並沒有不耐煩，反而總是耐心聆聽、溫和回應，陪著奶奶聊聊天。對員警而言，奶奶每次到派出所的原因或許都不一樣，但對奶奶來說，這裡卻有著熟悉的員警、熟悉的環境。一次又一次的接觸下來，奶奶或許已經忘了自己為什麼來到派出所，卻慢慢記住了這群願意陪她說話、照顧她的員警。對她而言，派出所不再只是辦公場所，也成了迷惘時能夠找到熟悉面孔、感到安心的地方。近日奶奶再次來到派出所「領錢」，員警發現她這次的狀況似乎與平時不同，臉色及精神狀況看起來不太舒服，立即上前關心，請她先坐下休息，並提供飲水。員警一邊陪伴、一邊觀察奶奶的身體狀況，同時設法聯繫家屬，確認奶奶的身分及返家方式。經過一段時間休息後，奶奶的狀況稍微好轉。考量奶奶年事已高，又不宜獨自一人返家，員警在與家屬確認後，協助叫來計程車，並全程陪同奶奶上車，確認她安全踏上返家路程後才放心。看似一次平凡的協助，對高齡長者而言，卻可能是避免迷途或發生意外的重要守護。市政派出所員警也以一次次的耐心陪伴，讓這名熟客奶奶即使因記憶逐漸退化而忘記許多事情，仍能記得「派出所有人會照顧我」。第六分局提醒，高齡長者可能因記憶退化，出現迷途、重複行為、錯誤認知等情況，家屬平時除了多關心長者的生活狀況，也應留意其外出動向。可協助長者配戴識別手環、愛心卡，或在衣物、隨身物品放置姓名及聯絡方式，一旦不慎走失或需要協助，警方就能迅速確認身分並聯繫家屬，讓長者能夠平安返家。市政派出所也表示，守護民眾安全不只是在發生案件時挺身而出，有時一杯水、一張椅子，以及一段耐心的陪伴，就是員警能給予長者最實際的溫暖與安心。