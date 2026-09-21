我是廣告 請繼續往下閱讀

▲辛潤夏IG私照被神出，清純美貌受稱讚。（圖／翻攝自辛潤夏IG@yoxnhza）

韓劇《挑情醜聞》由孫藝真、池昌旭、Nana主演，其中池昌旭與Nana大膽的全裸床戲，更是引發話題。但其實不只他們，劇中許多配角也有裸露戲份，其中在第5集中，飾演趙氏夫人（孫藝真 飾）老公侍妾的李素玉（辛潤夏 飾），也因近乎全裸挑逗池昌旭的大膽戲分引發矚目，但其實她是才26歲的新人演員，這次的破格挑戰也讓她人氣上升，網友狂翻她IG私照，清純可愛美貌引發大讚。辛潤夏在第5集中，因趙元（池昌旭 飾）的勾引而漸漸淪陷，還主動開始脫下自己的衣服到近乎全裸、只剩蓋住重要部位的綁帶而已，大秀超好身材。她的白皙皮膚、傲人上圍、纖細腰身與大長腿，都被大讚不輸Nana，甚至有劇迷稱她是全劇身材最好的演員，「素玉身材超好」、「身材真的又白又細又均勻」、「女生我覺得身材最好的是素玉」、「這局我站素玉，Nana反而因為五官太立體而有點出戲。」辛潤夏的破格演出與自然演技，也讓網友開始狂搜她的身分，發現她竟然才26歲，還是2023年才出道的新人演員、只演過一部劇《綠洲》，但卻在一眾大咖演員中也毫不遜色，讓外界都非常看好她的未來。除此之外，還有人直接搜出她的個人IG，發現她的私照都非常清純，只化淡妝的隨拍都一樣超美，紛紛大讚她的美貌。