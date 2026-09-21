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韓國男籃昨（20）日在亞運金牌戰前竟碰上離譜插曲，原訂上午前往球館進行投籃訓練的大會接駁車遲遲沒有出現，導致全隊被迫「0訓練」直接準備晚間決賽，也讓外界質疑地主日本是否占盡主場優勢。不過場外風波沒有拖垮韓國，李賢重最終狂轟27分、18籃板，率隊以67：57擊敗日本，不但把金牌帶走，也讓這場「幽靈大巴」鬧劇成為本屆亞運最戲劇化的插曲之一。根據韓聯社報導，韓國男籃原訂於20日上午約10點，從下榻飯店搭乘賽會籌備處安排的官方專用接駁車，前往指定訓練館進行上午的賽前投籃、罰球手感維持與戰術最後演練，全力備戰晚間7點40分與地主日本的金牌對決。未料到了約定時間，大會接駁車輛遲遲沒有抵達飯店，現場賽會人員當下也無法提供任何具體說明或緊急替代方案。在長時間空等無果且賽程緊迫的情況下，韓國教練團為避免球員體能無謂消耗，只能無奈宣告取消整個上午的賽前投籃訓練，全隊被迫在飯店房間內調整備戰。韓國男籃隊長李承鉉在賽後摘金受訪時，談及此事件依舊難掩怒火，直言：「在全亞洲高度矚目的金牌戰當天發生這種事，確實讓全隊感到非常憤怒且難以置信。」儘管備戰節奏遭到大會後勤嚴重打亂，但場外的疏失反而激發了韓國隊的求勝企圖心。金牌戰面對主場作戰的日本隊，韓國隊在首節略顯慢熱，一度以12：16落後；次節韓國隊加強防守強度，半場打完成功將比分追成28：28平手。雙方真正的戰局分水嶺出現在第3節。旅外歸隊的核心前鋒李賢重展現亞洲頂級側翼的宰制力，連續在外線命中高難度三分球，單節個人獨攬13分，隻手打碎日本隊的防守佈陣，率領韓國隊拉開雙位數領先優勢。全場比賽李賢重出戰36分鐘，攻下全場最高的，外帶3次助攻，成為韓國隊奪金的最大定海神針；主力控衛李政炫亦穩定貢獻14分與7次助攻。終場韓國隊便以10分之差力克日本，在客場全場地主球迷的鼓譟聲中帶走金牌。更令各國代表團感到錯愕的是，韓國男籃遭遇的「接駁車開天窗」絕非單一偶發事件，本屆名古屋亞運在交通與流程管理上已接連出現多次嚴重疏失。此前，韓國男足代表隊在備戰期間，便曾遇到大會未依約派車導致恢復訓練被迫延誤的狀況；甚至在正式比賽日，還發生因大會接駁司機迷路，導致韓國隊與卡達男足比原定時間晚了整整30分鐘才抵達球場的離譜插曲。此外，在韓國男子曲棍球隊對陣孟加拉的賽前儀式上，現場音響更一度嚴重烏龍誤播成「北韓國歌」，引發韓國體育會（KSOC）正式向大會提出嚴正抗議，組委會隨後才出面公開致歉。針對本屆亞運頻繁傳出的選手村住宿、交通接駁與報到程序問題，《路透社》等國際外電指出，多國代表團皆曾對賽會的基本後勤提出質疑；亞洲奧林匹克理事會（OCA）雖然出面緩頰，稱多數狀況屬於可即時排解的營運技術問題，但連續在重大決賽前夕影響球隊作息，無疑重重打擊了主辦方的賽會評價。韓國男籃隊史上一次在亞運奪冠為2014年仁川亞運，本屆相隔12年重返亞洲之巔；然而更具歷史意義的是，回顧韓國男籃過去的5面亞運金牌紀錄（1970、1982、2002、2014、2026），2002年釜山與2014年仁川皆是在自家主場封王。