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檢舉後竟被要求交回硬碟 張家銨批市府恐造成二度傷害

市府：調查成立後已懲處 案件將由人事處重新調查

台中市一名任職偏遠地區公所的女課長，指控遭區長及另名男同仁長期性騷擾，市府調查後認定性騷成立，並將區長「降調」到人口數約6倍的行政區當副區長。不料，區長提起行政救濟後，因調查單位被認定有程序瑕疵，案件必須重新調查，女課長又遭職場流言，最終不堪身心壓力自殺未遂。台中市議員張家銨今（21）日更爆料，事件初期市府主管竟要求被害人交出監視器硬碟，否則可能以侵占公物處分，痛批「台中市政府的性平觀念，根本是亂七八糟」。張家銨今天在台中市議會質詢時，公開播放一段疑似性騷擾影片。畫面中，一名女公務員下午1點多坐在辦公室講手機，身後一名男子靠近後，對她上下其手；女子不斷閃躲，男子仍持續觸碰她的身體，最後手停留在後頸，狀似幫她按摩。女子過程中不敢大聲反抗，只能縮著身體左躲右閃，男子持續約1分多鐘後，才滿意地離開。張家銨表示，被害女子是課長，畫面中的男子則是公所員工，相關行為根本是「上行下效」！因為最早對女課長有不當肢體接觸的，正是當時的區長。她指出，區長上任初期先以言語對女性員工吃豆腐，見對方未反抗後行為逐漸加劇，女課長陸續被撫摸大腿、環抱肩膀、手掌觸及胸部及對耳朵吹氣等。男同事則是仿效區長，在辦公室公開場合多次對女課長做出不當舉動，女課長不堪長期受辱，取走辦公室監視器硬碟，向市府民政局檢舉兩人涉性騷擾。張家銨指出，由於監視器硬碟屬特殊格式，女課長一時無法完成檔案拷貝，市府受理案件後，某名主管竟以關懷為由前往女課長住處，要求她歸還硬碟，甚至指稱其行為可能涉及侵占公物、恐受行政處分。該案今年3月完成調查，市府將區長及男性員工調離原職，但張家銨質疑，區長從原本僅數萬人口偏鄉，被調往人口數6、7倍的行政區擔任副區長，「這叫降調、叫懲處嗎？」不過，事件並未就此落幕。張家銨表示，前區長認為調查單位應為人事處而非民政局，向中央保訓會提起行政救濟，相關主張獲判有理由。她透露，事件發生後，地方甚至傳出女課長「自願被摸，以換取升職」等流言，加上調查重啟後，受害過程及細節都必須重新檢視，女課長不堪壓力而自殺未遂，所幸及時獲救。張家銨批評，這起事件根本是先前市府交通局「張應當事件」重演，受害者不只一人，只有這名女課長勇敢站出來檢舉，卻還要面對職場霸凌及流言。她質疑，「為什麼市府自己的行政瑕疵，要對被害人造成二次傷害？」台中市民政局長吳世瑋表示，副局長前往關心女課長時，只是建議她歸還公物，並沒有其他意思；此外，調查期間，市府已先將相關當事人調職，調查認定成立後也確實進行懲處。不過，遭指控的區長堅決否認性騷擾，並向中央保訓會提起行政救濟，保訓會認定原調查程序存在瑕疵，因此必須改由人事處重新調查。台中市人事處長陳月春表示，兩名男性當事人都已提出申訴，人事處將在後續調查過程中，盡可能避免對女課長造成二次傷害。