LOL《英雄聯盟》2026世界大賽將於10月15日至11月14日在美國舉行，今（21）日 LCP 太平洋職業聯賽率先宣布改變制度，2027年起所有戰隊都將分別從 PCS、VCS、LJL 等「地區層級」展開每個季賽，表現最佳的隊伍才能取得 LCP 晉級資格，進入淘汰賽階段，官方尚未釋出明年賽季詳細賽制，但能確定的是，現行 LCP 改制2年後，又將再一次面臨賽區大改的歷程。
《英雄聯盟》開發商 Riot Games 表示，由於現行架構下，LCP 各地區聯賽的隊伍每年僅有一次機會，可透過晉升資格賽事爭取 LCP 席次，2027 年賽季起，PCS、VCS 與 LJL 所有地區隊伍，每一季都有機會憑地區賽優異表現爭取 LCP 席次，將可讓更多戰隊能從地區賽事直接晉級 LCP。
LCP 改革不只拚競技 Riot：回歸地區有助戰隊永續經營
Riot Games 說明，外卡賽區也將繼續保有晉級 LCP 的管道，讓競技實力與賽區代表性取得適當平衡，名額分配與賽制等更多詳情，將於未來幾個月陸續公布，若有意舉辦自有外卡聯賽，並建立可直接銜接 LCP 晉級體系的賽事主辦單位，也可留意近期即將公布的申請相關資訊。
Riot Games 強調，電競戰隊能否取得長期成功，最重要因素是維持營運的永續性，讓戰隊回到所屬地區後，希望能大幅降低戰隊營運成本，同時為戰隊創造更多與粉絲及合作夥伴互動的機會，同時，回到所屬地區也能縮短多數選手與親友分隔兩地的時間，為選手提供更有利於成長及競賽的環境。
Riot 擴大 GRP 分潤 戰隊越能打收益越高
Riot Games 總結，2027 賽季，將繼續向現有 LCP 戰隊提供區域全球收益池（GRP）分潤，其中也包括在即將舉行的晉升資格賽事中成功晉級或保住席次的戰隊。對參加晉升資格賽事的戰隊而言，只要取得 LCP 席次，就能直接獲得 GRP 分潤資格。
此外，Riot Games 希望讓更多戰隊能從 GRP 受益，並為優異賽事成績提供實質獎勵，現在所有地區聯賽戰隊都有機會直接晉級 LCP，並進一步進軍全球賽事，成功取得全球賽事資格的戰隊，也將有資格獲得全球賽事 GRP 分潤，「戰隊的收益上限將取決於他們能走多遠，而不只是從哪裡起步。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
Riot Games 說明，外卡賽區也將繼續保有晉級 LCP 的管道，讓競技實力與賽區代表性取得適當平衡，名額分配與賽制等更多詳情，將於未來幾個月陸續公布，若有意舉辦自有外卡聯賽，並建立可直接銜接 LCP 晉級體系的賽事主辦單位，也可留意近期即將公布的申請相關資訊。
Riot Games 強調，電競戰隊能否取得長期成功，最重要因素是維持營運的永續性，讓戰隊回到所屬地區後，希望能大幅降低戰隊營運成本，同時為戰隊創造更多與粉絲及合作夥伴互動的機會，同時，回到所屬地區也能縮短多數選手與親友分隔兩地的時間，為選手提供更有利於成長及競賽的環境。
Riot Games 總結，2027 賽季，將繼續向現有 LCP 戰隊提供區域全球收益池（GRP）分潤，其中也包括在即將舉行的晉升資格賽事中成功晉級或保住席次的戰隊。對參加晉升資格賽事的戰隊而言，只要取得 LCP 席次，就能直接獲得 GRP 分潤資格。
此外，Riot Games 希望讓更多戰隊能從 GRP 受益，並為優異賽事成績提供實質獎勵，現在所有地區聯賽戰隊都有機會直接晉級 LCP，並進一步進軍全球賽事，成功取得全球賽事資格的戰隊，也將有資格獲得全球賽事 GRP 分潤，「戰隊的收益上限將取決於他們能走多遠，而不只是從哪裡起步。」