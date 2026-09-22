雙十連假準備衝高雄！2026第七屆「高雄國際動漫節」將於10月9日至12日在高雄巨蛋登場，今年集結出版社、動畫、遊戲、模型、VTuber及文創等內容，現場也將推出新書、特裝版、動漫周邊及簽名會。距離開展剩不到一個月，《NOWNEWS今日新聞》整理高雄動漫節門票價格、全家購票方式、文化幣、現場售票及交通資訊，準備南下逛展之前可以先存起來。
📌 預售票100元！10月8日前買現省20元、現場上午8點30分開賣
2026第七屆「高雄國際動漫節」將於10月9日至12日在高雄巨蛋登場，預售票近日已開賣，單日票售價100元，比展期間購票便宜20元，販售至10月8日為止，每張票限一人、單次入場使用。
民眾可透過全家便利商店 FamiPort 機台、My FamiPort App 及 FamiTicket 網站購買，其中 FamiTicket 網站可使用文化幣，也能直接購買大會電子票，入場時出示 QR Code 由工作人員掃描即可。
若來不及買預售票，10月9日至12日展覽期間仍可購票，展期單日票為120元，同樣可透過全家 FamiPort、My FamiPort App、FamiTicket、大會電子票及展場現場購買，FamiTicket 及現場購票皆可使用文化幣。
現場售票每天上午8時30分開始，10月9日至11日下午5時30分停止售票，最後一天10月12日則提前至下午5時截止。官方也提醒，10月12日下午部分廠商會陸續進行撤場，若主要目標是購買限定商品，建議提早安排逛展時間。
📌 小朋友、65歲以上怎麼入場？這些族群免費
身高120公分以下、包含剛好120公分的兒童可免費入場，不過必須由已購票家長陪同；超過120公分就需要購票。
身心障礙者及65歲以上民眾則可免費入場，於上午10時30分後憑相關證件從一號正門進場，陪同者仍須另外購票。官方也特別提醒，展場禁止夜排、寵物入場，導盲犬除外；除了補充水分之外，也不得攜帶其他飲料進入會場。
📌 今年有什麼？日本漫畫家、聲優偶像都來高雄
除了動漫商品，今年也陸續公布多場作者與舞台活動。《與妳相戀到生命盡頭》作者 あおのなち 將於10月10日在高雄巨蛋舉辦台灣首場簽名會，名額200人；日本愛知縣聲優偶像團體「知多娘。」也將時隔兩年重返高雄，10月9日至12日四天都會登上舞台。
出版社部分也已開始公開高雄場限定情報，包括台灣角川將推出21部首賣新刊、9部特裝版及32款動漫新品，東立、長鴻等出版社也都有新書、特裝版及展場優惠，後續活動仍會陸續公布。
📌 搭捷運最方便！巨蛋站5號出口就是會場
2026高雄國際動漫節地點就在高雄巨蛋，搭乘高雄捷運紅線至R14「巨蛋站」後，從5號出口出站即可前往高雄巨蛋及漢神巨蛋。若從高鐵左營站抵達高雄，可直接轉乘捷運紅線往小港方向前往巨蛋站。
🟡 2026高雄國際動漫節門票購買方式
📌 預售期間：8月18日至10月8日
■ 單日票：100元
■ 全家FamiPort
■ My FamiPort App
■ FamiTicket 網站（可使用文化幣）
■ 大會電子票
📌 展覽期間：10月9日至10月12日
■ 單日票：120元
■ 全家FamiPort
■ My FamiPort App
■ FamiTicket網站（可使用文化幣）
■ 大會電子票
■ 高雄巨蛋現場售票（可使用文化幣）
🟡 2026高雄國際動漫節資訊
📌日期：2026年10月9日（五）至10月12日（一）
📌時間：每日10:00至18:00
📌地點：高雄巨蛋（高雄市左營區博愛二路757號）
📌預售票：100元（10/8前）
📌展期票：120元（10/9～10/12）
📌交通：高雄捷運紅線R14巨蛋站5號出口
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2026第七屆「高雄國際動漫節」將於10月9日至12日在高雄巨蛋登場，預售票近日已開賣，單日票售價100元，比展期間購票便宜20元，販售至10月8日為止，每張票限一人、單次入場使用。
民眾可透過全家便利商店 FamiPort 機台、My FamiPort App 及 FamiTicket 網站購買，其中 FamiTicket 網站可使用文化幣，也能直接購買大會電子票，入場時出示 QR Code 由工作人員掃描即可。
若來不及買預售票，10月9日至12日展覽期間仍可購票，展期單日票為120元，同樣可透過全家 FamiPort、My FamiPort App、FamiTicket、大會電子票及展場現場購買，FamiTicket 及現場購票皆可使用文化幣。
現場售票每天上午8時30分開始，10月9日至11日下午5時30分停止售票，最後一天10月12日則提前至下午5時截止。官方也提醒，10月12日下午部分廠商會陸續進行撤場，若主要目標是購買限定商品，建議提早安排逛展時間。
身高120公分以下、包含剛好120公分的兒童可免費入場，不過必須由已購票家長陪同；超過120公分就需要購票。
身心障礙者及65歲以上民眾則可免費入場，於上午10時30分後憑相關證件從一號正門進場，陪同者仍須另外購票。官方也特別提醒，展場禁止夜排、寵物入場，導盲犬除外；除了補充水分之外，也不得攜帶其他飲料進入會場。
📌 今年有什麼？日本漫畫家、聲優偶像都來高雄
除了動漫商品，今年也陸續公布多場作者與舞台活動。《與妳相戀到生命盡頭》作者 あおのなち 將於10月10日在高雄巨蛋舉辦台灣首場簽名會，名額200人；日本愛知縣聲優偶像團體「知多娘。」也將時隔兩年重返高雄，10月9日至12日四天都會登上舞台。
出版社部分也已開始公開高雄場限定情報，包括台灣角川將推出21部首賣新刊、9部特裝版及32款動漫新品，東立、長鴻等出版社也都有新書、特裝版及展場優惠，後續活動仍會陸續公布。
2026高雄國際動漫節地點就在高雄巨蛋，搭乘高雄捷運紅線至R14「巨蛋站」後，從5號出口出站即可前往高雄巨蛋及漢神巨蛋。若從高鐵左營站抵達高雄，可直接轉乘捷運紅線往小港方向前往巨蛋站。
📌 預售期間：8月18日至10月8日
■ 單日票：100元
■ 全家FamiPort
■ My FamiPort App
■ FamiTicket 網站（可使用文化幣）
■ 大會電子票
📌 展覽期間：10月9日至10月12日
■ 單日票：120元
■ 全家FamiPort
■ My FamiPort App
■ FamiTicket網站（可使用文化幣）
■ 大會電子票
■ 高雄巨蛋現場售票（可使用文化幣）
🟡 2026高雄國際動漫節資訊
📌日期：2026年10月9日（五）至10月12日（一）
📌時間：每日10:00至18:00
📌地點：高雄巨蛋（高雄市左營區博愛二路757號）
📌預售票：100元（10/8前）
📌展期票：120元（10/9～10/12）
📌交通：高雄捷運紅線R14巨蛋站5號出口