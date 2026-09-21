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王彥程今年在韓職賽場大放異彩，穩健吃下先發局數並繳出11勝戰績，早已成為韓華鷹先發輪值不可或缺的基石，這也讓他自然成為外界推演台韓戰先發的第一人選。
湯登凱總教練在20日談及投手調度時坦言：「他們一定知道王彥程的投球限制，因為韓華有跟我們談條件。」
根據《體育朝鮮》報導，韓華鷹球團高層對此明確澄清，球團與中華棒協及教練團的溝通管道始終保持順暢。早在2至3個月前中華隊啟動亞運徵召作業之初，雙方針對王彥程在亞運期間的登板模式、用球數上限與休息天數便展開了密集協商，最終在雙方合意下拍板定案。
韓華球團強調，雖然基於雙方協議不便公開具體球數與局數數字，但核心原則非常純粹，就是替一名正處於漫長職棒賽季的先發投手設置一道「安全裝置」，確保其手臂不至於因短期國際高壓賽事而承擔不可逆的受傷風險。
王彥程在飛赴日本報到前，9月15日才剛代表韓華鷹在韓職例行賽迎戰KT巫師。該役他先發主投4局，用球數高達92球，被敲出6支安打、失掉5分；在完成這場高消耗的韓職例行賽後，他才隨即啟程前往名古屋與中華代表團會合。
這意味著，王彥程在進入亞運賽會前夕，並非處於經過充分輪休的備戰狀態，而是剛脫離高強度的韓職常規輪值。若在短短5至6天的間隔後，立刻要求他於預賽首戰掛帥承擔75至80球的高張力投球量，對於選手本季已大幅累積的投球臂而言無疑是一大考驗，讓中華隊教練團選擇在預賽首戰保留王彥程的做法更具合理性。
王彥程超級循環賽仍是中華隊爭金「最強活棋」
韓華鷹所設定的使用限制，不等於王彥程在本屆亞運無法登板。在符合雙方設定的保護協議前提下，王彥程在整個亞運期間依然是中華隊投手名單中的登錄可用之兵。總教練湯登凱選擇在預賽首戰推派業餘新星林佾葳掛帥，除了借重其近期的絕佳手感與情蒐盲區外，更關鍵的意圖在於「投手調度分配」。
若中華隊順利由預賽突圍、挺進競爭更為慘烈的超級循環賽（Super Round）甚至最終金牌戰，擁有豐富對決亞洲頂級職棒打者經驗的王彥程，將是中華隊手中最重要的王牌投手之一。
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